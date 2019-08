Nå er det nok katter!

DEBATT: Voksne må sørge for at det ikke blir født flere katter enn det er hjem til.

DYREVERN: Ingen må ingen takke ja til katt om de ikke er sikker på at de kan gi den et godt hjem, skriver 12 år gamle Elida Sunde. Rune Sævig (arkiv)

Elida Sunde (12 år) Åstveit

Mindre enn 20 minutter siden

Jeg har lyst på katt fra Dyrebeskyttelsen. Da får den et bedre liv. Men hjelper dette egentlig?

Tusenvis av katter får aldri et nytt hjem. De voksne må sørge for at katter blir kastrert/sterilisert, sånn at vi ikke får flere katter enn det er hjem til de.

I tillegg må ingen takke ja til katt om de ikke er sikker på at de kan gi den et godt hjem til den er gammel og kanskje syk.

Jeg elsker virkelig katter, men det er vondt å vite at mange katter ikke har det bra.

KATTEHOLD: Elida Sunde elsker katter, men ber deg tenke gjennom ansvaret før du skaffer deg en. PRIVAT

Jeg anbefaler deg å ikke ta lett på å få katt, men virkelig tenke gjennom ansvaret. Dersom du har mulighet og lyst, er det stor glede å ha katt.

Ta gjerne en katt fra Dyrebeskyttelsen.

Publisert 14. august 2019 20:22