Nøytral emballasje er ikke veien å gå

TVILSOM EFFEKT: De som ikke tar fornuftige valg, det å være seg når det kommer til tobakk, alkohol eller mat, tror jeg vi ikke hjelper gjennom nøytral emballasje, skriver Silje Hjemdal (Frp). byoutline Ørjan Deisz (arkiv)

Silje Hjemdal Stortingsrepresentant, Vestland Frp

Mindre enn 2 timer siden

I et innlegg i BT 15. juli tar Marit Barene i DNT – Edru Livsstil til orde for nøytral emballasje på alkoholholdige varer – på samme måte som for tobakk. Jeg mener dette er gal vei å gå; det bærer preg av formynderi, og effekten er tvilsom.

Det kan illustreres med at etter innføringen av nøytral emballasje på tobakksprodukter, økte salget av snus faktisk med 6,5 prosent det første halvåret etter innføringen i 2018. Jeg skal ikke påstå at det var grønnfargen på eskene som førte til salgsøkningen – jeg tror det ikke hadde noe å si, og at økningen hadde funnet sted uansett farge eller emballasje.

Men hvorfor stoppe med militærgrønne snus- og ølbokser? Hva med nøytral emballasje på sukkerholdig brus, smågodt, rødt kjøtt og så videre? For Frp sin del er grensen for politikk nådd på dette området.

Frp ønsker minst mulig statlige påbud, for å gjøre hverdagen enklere – for folk flest. Istedenfor å trampe på alkoholbransjen, burde Barene skjønne at de aller fleste tar fornuftige valg. De som ikke tar fornuftige valg, det å være seg når det gjelder tobakk, alkohol eller mat, tror jeg vi ikke hjelper gjennom nøytral emballasje.

Dette handler også om friheten til å ta egne valg, også valg som er «dumme». Jeg tror dette uansett er unødig pengebruk og byråkrati, som vil ha liten eller ingen effekt.

Ikke minst vil dette frata produsentene mulighetene for å vise sitt særpreg og forbrukerne sine muligheter til å ta lette og informerte valg om hvilken vare de kjøper.

Det ville vært nitrist om for eksempel siderbøndene i Hardanger skulle presses til å gi slipp på egenart og identitet gjennom mer regulering og overformynderi.

For folk flest er det en forskjell på om man tar med seg en Hansa eller en Ringnes fra butikken. For meg er det en selvfølge at folk skal kunne velge dette uten å nilese på etiketten.

Publisert 18. juli 2019 15:18