Ambisjonen for det nye rådhuskvartalet er at området skal være «godt integrert i bystrukturen og fungere som en naturlig del av byens hverdagsliv». Foto: Klemetsen Fred Ivar Utsi

Maria Molden Byarkitekt, Bergen kommune

Bergens rådhuskvartal skal nå utvikles. Og hva er Bergens metode? En demokratisk prosess og diskusjon som kan gi gode forslag og synspunkter i forkant av selve planarbeidet. Fra januar til mars mottok kommunen innspill, med tilhørende utstilling i kommunens Innbyggerservice.

Når kvartalet nå skal videreutvikles, må vi løfte den faglige debatten og få inn de beste fagfolkene. Visjonen for hva rådhuskvartalet skal være, må spisses, og mulighetene må løftes opp.

Byarkitekt Maria Molden. Foto: Marita Aarekol

Tenk deg: Du er i Marken for å kjøpe grønnsaker og skal bort til Kode på utstillingsåpning. Med noen minutter til overs stikker du innom det nye Rådhuskvartalets store fellesarena for å se hva som skjer. Der er det alltid noe dagsaktuelt og spennende som er verdt å få med seg, og så er det så fint sted å vente, mens man ser på Byparken og fuglene, og alle folkene som strømmer forbi. Her er man en del av byens puls.

Eller: Du skal møte barnebarna på Torget, der de skal delta i den store fileteringskonkurransen, men vil innom rådhuskvartalet på veien for å se fremtidsplanene for nærmiljøet der du bor. I byens nye offentlige stue er det nemlig utstilt en modell som viser muligheten for nye boligmodeller du har drømt om lenge – det holdes presentasjoner om prosjektene, og i verkstedet i kantinen etterpå dannes det diskusjonsgrupper.

Roma kombinerte det gamle og det nye, heller enn å rive, da deres rådhusplass ble bygget, skriver Maria Molden. Foto: REUTERS / Remo Casilli

Da Michelangelo lot Romas rådhuskvartal bygge på Kapitolhøyden, rev han ikke samtidig den historiske bygningsmassen som sto der fra før, men speilet, supplerte og utviklet det man hadde. Slik gikk det gamle og det nye opp i en større helhet.

Campidoglio, Romas rådhusplass, er blant verdens flotteste byrom, med en utforming som gir en rik menneskelig opplevelse. Plassen har en inkluderende skala som skaper trygghet, oversikt og ro – midt i Romas hektiske mylder.

I en tid der arkitekt Erling Viksjøs ikoniske Y-blokk fra 1960-tallet blir revet for å danne maktens nye demokratiske arena i Oslo, fremstår Michelangelos byromsgrep som et lærestykke i hvordan man kan utvikle en moderne by med historisk dybde.

Kanskje anslaget i Erling Viksjøs opprinnelige planer for rådhuskvartalet kan videreutvikles til en åpen paviljong, der nytt og gammelt fungerer sammen og utgjør en storslått representativ møteplass for alle, spør Maria Molden Foto: Teigens Fotoatelier / Sparebankstiftelsen (Arkiv)

I likhet med regjeringskvartalet er også rådhuset i Bergen tegnet av Viksjø. Bergensk arkitektur og byutvikling preges allerede sterkt av bærekraft. Mange av våre viktige institusjoner, fra museer til universitet, holder hus i historiske bygninger som stadig holder seg aktuelle.

Riktignok kan hovedstadens evige nybyggproduksjon iblant vekke misunnelse, idet stadig flere institusjoner flytter inn i nye signalbygg langs sjøfronten. Den bergenske modellen kan imidlertid fungere som et viktig forbilde for bærekraftig byutvikling.

Gjennom arkitektonisk vilje og nødvendig antikvarisk motstand har vi vist evne til å utvikle moderne institusjoner i den historiske byen. Det blir lagt merke til nasjonalt.

Eksemplene er mange, fra den store byromsoppgraderingen på 1990-tallet, til utviklingen av kulturaksens perlerad ved Smålungeren. Bak alle disse flotte stedene sto det i sin tid tydelige bestillere, klare visjoner og gode arkitekter.

Derfor kan vi i dag lene oss inntil gamle murstein i biblioteket til Høgskulen på Vestlandet, nyte utsikten fra Ny-Krohnborg skole, trekke inn lukten av naturmaterialer i Byantikvarens vakre kontorlokaler i Skostredet, og kjenne tidsdybden når moderne litteratur debatteres i Hovedbibliotekets nye, åpne kafé.

Slik så området ved Kaigaten ut før rådhuset kom opp. Foto: BT

Det seneste eksempelet – og et av de beste – er universitetets attraktive aula og museets nennsomme oppgradering, som mottok velfortjent hyllest i Morgenbladet av Arkitektur N-redaktør Gaute Brochmann, avisens faste arkitekturskribent.

Bergen har vist politisk vilje til å skape en bærekraftig og god by for alle med unike og svært gode bygg og byrom som gir stolthet. Bergen satser igjen på arkitektur og inkludering gjennom å ha etablert landets eneste byarkitekt, og å bli landets første menneskerettighetsby.

Allmenningene våre utgjør en grunnleggende demokratisk byromsstruktur, som er forbilde for alle nye gode byrom i landet. Rådhuskvartalet har potensial til å bygge opp under dette og styrke Bergens særpreg og visjoner som en historisk, bærekraftig, inkluderende og grønn storby.

Rådhuskvartalet kan bidra til å befeste Bergens posisjon som de demokratiske byrommenes by, og gjennom reguleringsplanen kan det settes fokus på Bergen som menneskerettighetsby. Det må gjøres gode faglige bearbeidelser av innspillene som har kommet inn i den åpne invitasjonen som kommunen har hatt ute.

«Hvor lite kan man gjøre for å oppnå det vidunderlige?» Dette er arkitekturfagets grunnleggende bærekraftige spørsmål. Byparken, Smålungeren, den historiske byplanen fra 1916, formiddagssolen, Bybanen, synlighet og areal: utgangspunktet for utviklingen av Rådhuskvartalet er fantastisk. Dette er vår oppgave å forvalte og utnytte.

Det ligger dessuten klar en halvferdig plan fra Erling Viksjøs opprinnelige rådhusforslag – en plan for en lavere bygg i tilknytning til høyblokken, som kan fungere som en imøtekommende demokratisk arena ved siden av maktens høyborg. Kanskje anslaget i Viksjøs planer kan videreutvikles til en åpen paviljong, der nytt og gammelt fungerer sammen og utgjør en storslått representativ møteplass for alle?

Utviklingen av rådhuskvartalet er en kompleks oppgave, ikke bare når det gjelder kulturminner og bygningsutforming, men med hensyn til programmering, åpenhet og sikkerhet. Prosessen som er valgt utelater dessverre viktige øvelser som planprogram og konsekvensutredning, noe som i mange sammenhenger er det som gjør oss kloke på veien frem til en endelig plan.

Byarkitekten etterlyser derfor et alternativt arbeidsopplegg som sikrer et best mulig utgangspunkt for en innsiktsfull prosess, og vil derfor anbefale at også dette viktige området i byen underlegges en form for arkitektkonkurranse. Det vil gi uvurderlig kunnskap og kan danne grunnlag for et robust og visjonært plangrep.

Reguleringen av rådhuskvartalet er en unik mulighet for Bergen til ytterligere å utvikle sitt særpreg som en by som bygger sine moderne institusjoner inn i eksisterende strukturer – en by som fornyer og ivaretar byens kulturminner, landskap og unike kvaliteter. La oss håpe at også Rådhuskvartalet kan bli nok et foregangseksempel som morgendagens bergensere kan være stolte av.