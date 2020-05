17. mai-komiteen leverer!

Dette er ingen «gutteklubben grei» som sitter og gjenvelger seg selv.

Da dette bildet ble tatt i 2008, var Jostein Bjørnson Myklebust fortsatt medlem av 17. mai-komiteen. Han har mye godt å si om komiteens arbeid for Bergen. Komiteen består i dag av 23 menn og 6 kvinner, og har den siste tiden fått kritikk for ujevn kjønnsfordeling. Foto: Kristian Jacobsen (arkiv)

Jostein Bjørnson Myklebust Tidligere medlem av 17.mai-komiteen, Kronstad.

Debatten om 17. mai-komiteen og dens sammensetning fortsetter – nå også på lederplass i mandagens BT.

Lederartikkelen har fått med seg det viktige poenget at det er byens organisasjoner som utpeker medlemmene i

komiteen, så ønsker man flere kvinnelige medlemmer, må er det her «reformen» må begynne. Med dette for øye bortfaller grunnlaget for kritikken som bystyrepolitikeren Sofie Marhaug (Rødt) fremsatte i sitt innlegg nylig.

Selv om det fra utsiden kan virke sånn, er det ingen «gutteklubben grei» som sitter og gjenvelger seg selv. Ingen har klippekort på å bli gjenvalgt, men man blir gjerne valgt om igjen rett og slett fordi man gjør en god jobb.

Dette er kanskje det som mest kjennetegner 17. mai-komiteen i Bergen: Den leverer og gjør en skikkelig god jobb! Hvilke andre byer i Norge kan nyte godt av en 17. mai med tett program for hele dagen, med en passe miks av alvor og moro? Og, utrolig nok, uten en krone i direkte tilskudd fra Bergen kommune!

For ordens skyld: Kommunen, Forsvaret og andre offentlige etater gjør en flott jobb med diverse praktisk bistand, men alt hva feiringen koster i kroner og øre, dekkes av midler som 17. mai-komiteen selv samler inn. Musikkorps, seniortribuner, busser for eldre og syke, vakthold, tilskudd til skolenes feiring, diskotek og fyrverkeri er blant det komiteen selv betaler for.

Men Sofie Marhaug skal ha rett i én ting: Det kan virke gammelmodig med en komité som utnevner riddere og kommandører. Men såpass får man tåle med en komite som ble grunnlagt i 1847.

Privilegiene er imidlertid ikke rare greiene. Etter 10 år (ridder) får man et merke til å ha på jakken/kjolen, omtrent som når du har vært med i et musikkorps i x år. Etter 25 års arbeid for den bergenske 17. mai-feiring (kommandør), får man delta på en lunsj 17. mai også etter at man har gått ut av komiteen. I seg selv er ikke dette mye å jobbe for i år etter år.

Men som i så mange andre organisasjoner og lag: Vi henger med i årevis fordi vi er stolt av den jobben vi gjør, og vi setter vår ære i å gjøre en best mulig jobb for byen vi er glad i.

Det gjør sikkert Sofie Marhaug også fra sitt ståsted, og det gjør 17. mai-komiteens medlemmer fra sitt.

