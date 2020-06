Pasientrollen er viktigere enn noensinne

Leger trenes i å kommunisere med pasienter. Kan pasienter trene på å kommunisere med leger?

Publisert Publisert Nå nettopp

Beskriv plager og bekymringer mest mulig ærlig. Unngå å spille en «rolle», hvis du klarer, er et av rådene fra innsenderne. Illustrasjon: Valenty / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Erik Ekker Solberg, overlege dr. med., Torkil Berge og Ingrid Hyldmo, psykologspesialister

Under koronapandemien har enkelte pasientgrupper oppsøkt lege sjeldnere enn før. Det er bekymringsfullt og en påminnelse om hvor viktig kommunikasjonen mellom lege og pasient er.

Moderne medisinsk teknologi minsker ikke legenes behov for god informasjon fra pasienten, for å kunne stille riktig diagnose og gi rett behandling. Dagens pasient er ofte aktiv, bedre informert, googler sykdommen sin og vurderer kritisk. Dette er positivt.

Samtidig må både lege og pasient forholde seg til en økende mengde informasjon om sykdom og behandlingsmetoder, og de må sammen finne en felles plattform å jobbe ut fra. Samtalen mellom pasient og lege er derfor viktigere enn noensinne.

Legens rolle har vært mye diskutert. Pasientens rolle, derimot, har vært mindre diskutert.

Når sykdom rammer, kan du som pasient miste noe av den kontrollen som vanligvis preger livet ditt. I legekontakten kommer spørsmålet om tillit inn: «Vil legen forstå meg?»

I en legekonsultasjon kan du, og kanskje bør du, snakke om personlige, ofte følelsesladede forhold. Sykdomstrussel kan skape bekymring som igjen påvirker hvordan du tolker symptomene dine.

Noen pasienter har en tendens til å skjule symptomer. De kan fortelle hvor fint det går, selv om det ikke stemmer. Kanskje er de engstelige for å få dårlige nyheter, eller for å være til bry.

Andre drøfter alle detaljer i sitt symptombilde og blir utydelige på hva som er det viktigste.

Vårt anliggende er først og fremst å invitere til refleksjon: Hva er din strategi i møte med legen? Er den hensiktsmessig for deg? Hvilke tidligere erfaringer og samarbeid med leger er du preget av?

Det kan være til hjelp for legene om pasienten er positivt innstilt, stiller spørsmål og viser engasjement i samtalen. De kan forstyrres av at pasienten gir mye informasjon som ikke er relevant, eller overdriver eller bagatelliserer symptomene sine.

Det er også vanskelig for legene å danne seg et helhetlig bilde, dersom pasienten er taus og bare nikker.

Ifølge Forbrukerrådets undersøkelser har én av tre pasienter hatt negative opplevelser, i hovedsak dårlig kommunikasjon og manglende oppfølging, i møte med helsevesenet.

Som pasient har du forhåpentligvis opplevd gode legesamtaler, hvor du ble sett og ivaretatt. Motsatt har du kanskje hatt samtaler der du tumler forvirret og engstelig ut av legekontoret.

Forskjellen handler ofte om kommunikasjon, som er en sammensatt ferdighet. Leger trenes i å kommunisere med pasienten, og følger i grove trekk en kjent kommunikasjonsstrategi.

Et mye brukt kurs er «Fire gode vaner», og for å skape en god legekonsultasjon sammen, kan det være hensiktsmessig at også pasientene kjenner til og kan gjøre seg nytte av denne strategien:

1. Invester i begynnelsen. Bygg opp tillit og sørg for at pasient og lege har samme forståelse av konsultasjonen. Som pasient, tenk gjennom hva du ønsker å oppnå og prioriter hva som er viktigst å ta opp.

2. Utforsk pasientperspektivet. Legg til rette for god og effektiv utveksling av informasjon, slik at legen forstår hva du tenker om sykdommen din, og hvordan symptomene oppleves og virker inn på hverdagen din.

3. Vis empati. Legen bør vise interesse for din sykdom og deg. Som pasient, gi gjerne uttrykk for hvordan symptomene påvirker deg også følelsesmessig.

4. Invester i avslutningen. Legen skal oppsummere og lage en plan sammen med pasienten, for videre oppfølging og behandling. Det er nyttig at du som pasient også oppsummerer konsultasjonen og spør, dersom det er noe du ikke forstår. Dette øker sannsynligheten for at du følger anbefalt behandling.

Legen har ofte lang og bred klinisk erfaring, og baserer seg i tillegg på evidensbasert medisin, det vil si praksis bygget på forskning. Mange sykdommer, plager og effekter av behandlingstiltak er studert på svært mange pasienter og oppsummert i nasjonale og internasjonale anbefalinger.

Ofte er medisinske spørsmål godt studert, men det er også problemstillinger som det hersker usikkerhet rundt.

Løsningen på ditt problem kan delvis være overlatt til legens skjønn. Leger er trent i å stå i uavklarte situasjoner og likevel foreta gode beslutninger. Men det kan være usikkert hva riktig løsning er.

Din mening som pasient har uansett stor betydning. Moderne medisin legger vekt på delt beslutningstaking, der legen og pasient i fellesskap meisler ut en behandlingsstrategi som er tilpasset deg som pasient, såkalt individualisert medisin.

Legen, og derfor også du, har begrenset tid i konsultasjonen. Legen forsøker gjerne å skjule det, men realiteten er der. Det er ikke uten grunn at det på mange legekontorer står en plakat om at konsultasjonen er ment for én problemstilling.

Fordi du kan være under stress, oppfordrer vi deg til å forberede deg til legetimen. Det er lett å glemme noe, og det er ikke alltid at de viktige tingene blir sagt. Alle leger vet at noe av det viktigste fra en pasient kan komme når pasienten er på vei ut av kontoret.

Her er våre tips om hvordan du kan bruke legetimen godt:

Forbered deg. Skriv ned punktvis hva du vil snakke om. Ha lappen lett tilgjengelig under konsultasjonen. Diskuter gjerne med partner eller venn, som du også kan ha med til timen.

Ha med skriftlig, oppdatert medikamentliste.

Ny eller kjent lege? La legen uansett bli kjent med deg. Bidra til relasjon og tilknytning.

Beskriv plager og bekymringer mest mulig ærlig. Unngå å spille en «rolle», hvis du klarer.

Lytt, men spør og diskuter også.

Avtal behandlingsplan og eventuelt oppfølging. Noter gjerne viktige opplysninger og hva

dere er blitt enige om.

Legene kan selvsagt ikke forvente gode forberedelser fra alle pasienter. Mange kommer sårbare og uforberedte. Hovedansvaret for legekonsultasjonen ligger alltid hos legen. Men som pasient kan du i stor grad være med på å påvirke konsultasjonen.

Det har du mye å tjene på.