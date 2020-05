Å velge grønt gir Norge et fortrinn

Mye av løsningen for det grønne skiftet finnes i bioøkonomi.

Algeproduksjon er et av områdene som blir prøvd ut som ny næringsvei. Her fra Algaepros testanlegg på Kokstad. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Gro Elin Kjæreng Bjerga Forskningsleder marin bioteknologi, Norce Research

Debatten om miljøvennlige arbeidsplasser handler ofte om hvordan etablerte industrier kan minske miljøavtrykket, og lite om hvordan ny kunnskap kan sørge for en bærekraftig industriell bioøkonomi. Her ligger nemlig mye av løsningen for det grønne skiftet.

Det er i jorden, skogen, havet og utslipp vi finner det som kan gjøre Norge konkurransedyktig i produksjon av blant annet fôr, næringsmidler og vaksiner.

Gro Elin Kjæring Bjerga. Foto: Privat

Ta for eksempel havbruk, som i dag er avhengig av å importere fôr. Alternative fôrkilder som kan øke selvforsyningsgraden, vil være bedre.

På Mongstad står Norges pilotanlegg for omega-3 og proteinrike mikroalger fra havet. De trenger sollys, CO₂ og næringsstoffer. Norce forsker på hvordan mikroalger kan brukes i fiskefôr, og samtidig gjenbruke CO₂ fra utslipp og matavfall.

For å lykkes med dette pilotanlegget og liknende initiativ, må det legges opp til en sirkulær økonomi i stedet for dagens bruk og kast.

Da Bergen Næringsråd etablerte en egen ressursgruppe for sirkulær økonomi i fjor, var det fordi næringslivet tar dette på alvor. Renovasjonsselskapet Bir legger planer om en marin bioklynge, basert på samarbeid på tvers av tradisjonelle sektorer.

Green Spot Mongstad i Alver kommune er et annet initiativ for grønn omstilling. Her planlegges en industripark som en vekstmotor i Norge for fremtidig verdiskaping og arbeidsplassutvikling.

Norge har en rekke muligheter og konkurransefortrinn vi bør utnytte nå. Forskning, utvikling og innovasjon står sentralt.

I regjeringens kommende strategi for sirkulær økonomi, er det viktig at det investeres i forskning og innovasjon for omstilling til lavutslippssamfunnet. Det må også prioriteres infrastruktur for det grønne skiftet, samt å tilrettelegge for samarbeid på tvers av sektorer.

Industriell bioteknologi muliggjør lavere klimaavtrykk, bedre bruk av ressurser, sysselsetting og verdiskapning i en ny sirkulær økonomi.