Rommet på Haukeland minna meg om «Chernobyl»

Eg sakna fargar på rommet som får ein til å tenkje på håp og fine dagar.

ISOLAT: Kvifor blir det ikkje brukt meir pengar på å gjere det triveleg på rom der pasientar må tilbringe fleire døgn utan å kunne gå ut, spør Arnhild Drønen. Ho tok dette biletet då ho var innlagt på isolat på Haukeland universitetssjukehus. Privat

Arnhild Drønen Bergen

For mindre enn 2 timer siden

For eit år sidan fekk eg påvist vondarta svulst i skjoldbruskkjertelen, og måtte gjennom to operasjonar. Dette er heldigvis ein snill krefttype, og einaste behandling er operasjon og radioaktiv jod.

Behandlinga føregår på isolat i tre døgn etter jodtabletten er gjeven. På grunn av strålinga, blir ein ganske aleine desse dagane. Einaste kontakt er med sjukepleiar, som kjem med mat når ein måtte ønskje det.

På avdelinga møtte eg verdas mest omtenksame menneske. Alt frå kirurgar til sjukepleiarar. Slike menneske er ekte kvardagsheltar i mine augo. For det er tøft å få ein kreftdiagnose, uansett om det er ein «snill» versjon. Det gjer noko med deg, og då er det fantastisk å ha helsepersonell som er der for deg.

Arnhild Drønen Privat

Då eg kom til Haukeland universitetssjukehus og blei vist til rommet eg skulle tilbringe 72 timar på, blei eg overraska. Standarden var låg, fargane matte og triste. Her hadde ein ikkje brukt ei krone på komfort for pasientane. Badet skreik etter oppussing, det var klamt, ekkelt og lukta vondt.

Er dette ein spøk? tenkte eg. Eg visste ikkje om eg skulle le eller grine. Skulle eg bu på eit rom som minner meg om scener frå serien «Chernobyl», som går på HBO?

Privat

Eg kjende det kunne bli vanskeleg å halde motet oppe desse tre dagane. Det var mange tankar og kjensler rundt kreftdiagnosen som måtte bearbeidast dei tre døgna på isolat. Ville ultralyd og skanning vise spreiing? Korleis ville eg i så fall takle ein slik beskjed? Frykt og redsle prega tankane.

Når ein blir innestengt i fleire døgn grunna behandling, hadde eg forventa eit rom eg kunne slappe av i. Nokre «positive» fargar som får deg til å tenkje på håp og fine dagar. Ein liten, lun sofakrok, der bøker, blad og PC kunne få sin plass, og ei seng med dyne og puter som inviterer til god søvn. Kanskje eit lite kjøleskap, for å gjere opphaldet lettare med mat og drikke du sjølv fekk velje.

Kort sagt: Et rom som kunne bidra til å dempe dei vanskelege og redde tankane som dukka opp. For meg hadde opphaldet blitt litt lettare då.

Privat

Mange tenkjer sikkert at eg sutrar, er smålig eller ropar etter merksemd. Det stemmer absolutt ikkje. Eg tenkjer på dei som må tilbringe store delar av året på sjukehus, og kanskje ofte på isolat. Eg har høyrt om fleire som har vore lengre på isolat enn meg, i verre rom enn eg fekk.

Kvifor blir det ikkje brukt pengar på oppussing av rom, der pasientar må tilbringe fleire døgn samanhengande, utan høve til å gå ut? Skal pasientar som går gjennom ei sårbar tid, og har det vondt både fysisk og psykisk, måtte godta slike rom under behandlinga?

Kvifor skal ikkje dei kunne oppleve litt «luksus»?

Dette er sjølvsagt ein bagatell i høve til korleis mange andre har det i verda, men vi får alltid høyre om rike Velferds-Noreg, at ingen plass er betre enn her. Å ja, vi har det veldig bra, men mykje kunne ha blitt betre for folk med ein vond kvardag.

Har me verkeleg så lite pengar?

28. august 2019