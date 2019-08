Fri- og privatskoler er et verdifullt alternativ

Skolene gir et tilbud for elevene som ønsker noe litt annerledes. Det vil ikke Ap ha noe av.

VALGFRIHET: Penger bør ikke være argumentet, men elevenes mulighet til å velge et alternativ til den offentlige skolen, skriver Silja Ekeland Bjørkly og Dan Femoen fra Høyre.

Silja Ekeland Bjørkly

Dan Femoen

Arbeiderpartiet prøver gjennom sitt innlegg om friskoler å konstruere et problem som ikke eksisterer. Samtidig kommer Hestetun og Gadolin med noen hårreisende og direkte misvisende utsagn om friskoler som ikke kan få stå uimotsagt.

De burde heller bruke tiden sin på å komme med gode, konstruktive forslag til hvordan skolene i Vestland kan bli Norges beste.

Fri- og privatskoler utgjør et nyttig og verdifullt alternativ til den offentlige skolen. Det kan være alternative pedagogiske tankeganger som Steinerskolen og Montessori-skolen, eller religiøst innhold som Danielsen.

Sammen med den offentlige skolen utgjør de et tilbud som gjør at det finnes gode alternativer for de elevene som ønsker noe litt annerledes. Det vil ikke Ap ha noe av.

Når Arbeiderpartiet er redd for at friskoler skal «stjele» elever fra den offentlige skolen, er det egentlig et skremmende uttrykk for at det ikke gjøres nok for å løfte det offentlige tilbudet.

Det er ikke skolemat eller andre små tiltak som gjør skolen attraktiv, men det faglige tilbudet. Arbeiderpartiet bør i så fall se på hva de selv gjør som eier av skolene i fylket for å sikre at tilbudet er så godt at elevene ikke ønsker å benytte seg av alternativene som finnes.

Hestetun og Gadolin kaster stein i glasshus når de ber oss redegjøre for hvilke skoler vi skal legge ned. Bare i inneværende periode har Arbeiderpartiet lagt til rette for å legge ned Norges beste yrkesfagsskole på Rubbestadneset og populære Fana Gymnas.

Det er her logikken deres feiler. Friskoler får 85 prosent av finansieringen som kommer offentlige skoler til gode pr. elev, men Hestetun og Gadolin hopper glatt bukk over at den offentlige skolen også får reduserte utgifter som følge av dette.

Likevel er det ikke penger som bør være argumentet her, men elevenes mulighet til å velge et alternativ til den offentlige skolen. Derfor er det viktigere for oss å lage et så godt tilbud i den offentlige skolen at elevene ikke søker seg til friskolene.

Norge har svært få friskoler, sammenliknet med andre land. Et enormt flertall av norske elever går i den offentlig skolen. Det er bra. Derfor er det så spesielt at Arbeiderpartiet bruker mer tid på å kritisere en ordning som skaper mer mangfold i skoletilbudet, enn hvordan de skal gjøre den offentlige skolen enda bedre.

Vi tror at den offentlige skole har mye å lære av friskolene, og vil ha et offentlig tilbud som også er mer mangfoldig. Det ser vi at Ap ikke står på barrikadene for. De ønsker heller en standardisert «one size fits all»- skole.

Det overordnede målet i skolepolitikken må være å få flest elever til å lykkes. Elevene er forskjellige, og det må også politikerne ta inn over seg.

