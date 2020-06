Kvinnelige innsatte blir ofret på nytt

Dette er uholdbart av Kriminalomsorgsdirektoratet.

Under 8. mars-markeringen i 2019 bar medlemmer av det som i dag er LO Vestlands familie- og likestillingspolitiske utvalg med flere, paroler laget av kvinnelige innsatte. Foto: Privat

Debattinnlegg

Vivian Skaten Nesse Leder av LO Vestlands familie- og likestillingspolitiske utvalg

Nyheten om at vi endelig skulle få et eget kvinnefengseltilbud på Vestlandet, ble lansert i mediene 1. april i år. For de kvinnelige innsatte må det nå oppleves som en bitter aprilspøk!

Gleden viste seg nemlig å være svært kortvarig.

Kvinnelige innsatte blir nok en gang ofret. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) demonstrerer igjen at kvinner kan sone verre – for de er jo færre. Dette er diskriminering satt i system, og det er ikke akseptabelt!

Vivian Skaten Nesse. Foto: Privat

I Stortingsmeldingen «Straff som virker» står det tydelig at «ingen skal sone under strengere forhold enn nødvendig». Heller skal flere få sone i fengsler med lavere sikkerhetsnivå, da det gir bedre rehabilitering, gjør overgangen ved løslatelse enklere og er billigere for samfunnet.

Dette er i tråd med prinsippet om progressiv soning: Å gå fra et strengt regime til et mildere regime, med større grad av tillit og bevegelsesfrihet, som for eksempel åpen soning eller overgangsbolig.

Det er lagt til rette for at mannlige innsatte kan følge dette prinsippet og gjennomføre hele sitt soningsforløp i Bergen. Dette er imidlertid et privilegium som kun er forbeholdt menn. Da Ulvsnesøy ble vedtatt nedlagt i 2018, forsvant nemlig det eneste åpne soningstilbudet for kvinner på Vestlandet over natten.

De kvinnelige innsatte må velge mellom «pest eller kolera». Enten må de bli sittende på lukket avdeling i Bergen fengsel, eller flyttes til en annen kant av landet.

Begge alternativene er til hinder for rehabiliteringen og målet om en mykere overgang til samfunnet etter endt soning. Dette er en diskriminerende praksis, og det er på tvers av politiske føringer for gjennomføring av straff.

Dette er ikke det eneste Kriminalomsorgen bryter. Utover nasjonalt regelverk og politiske føringer, er også Kriminalomsorgen underlagt internasjonale konvensjoner.

FNs standard minimumsregler for behandling av innsatte forbyr diskriminering basert på kjønn, og regelverket slår fast at kvinner i utgangspunktet skal sone i egne kvinnefengsel. Legg merke til betegnelsen «minimumsregler».

Forskning og en rekke rapporter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, Juridisk rådgivning for kvinner og Sivilombudsmannen, peker på at kvinnelige innsatte mottar et dårligere soningstilbud sammenliknet med menn, og at kvinnelige innsatte blir diskriminert på grunnlag av kjønn.

Det at vi ikke har et eget kvinnefengsel i vår region, kan anses som et brudd på internasjonalt regelverk.

I fjor sommer skrev samtlige av de kvinnelige innsatte i Bergen fengsel en klage på soningsforholdene. Dagen etter at BA skrev om dette, erkjente Kriminalomsorgen at tilbudet til kvinnelige innsatte ikke holdt mål, og støttet forslaget om eget kvinnefengsel i Bergen.

Men nå ser vi igjen at de kvinnelige innsatte diskrimineres og nedprioriteres. Hvorfor må alltid løsningen være å overse behovene til de kvinnelige innsatte? Hvorfor kan ikke de mannlige innsatte som står i soningskø, sone ved andre institusjoner?

Vi aksepterer ikke at kvinners soningsforhold fortsetter å være en salderingspost.

Nok en gang blir ikke kvinnene hørt – men vi er mange som hører dem! Vår klare melding til dere i KDI er: Det er uakseptabelt å utsette etableringen av et kvinnefengsel her på Vestlandet.

Vi forventer at KDI forholder seg til FNs minimumsregler, og at kvinnelige innsatte tilbys verdige soningsforhold!