Vi trenger en livbøye for å svømme til land

Det skulle bli tidenes sesong, men endte med at vi trengte statsgaranterte lån for å tilbakebetale avbestilte reiser.

Reiselivsgründer Tone Rønning Vike har mistet 98 prosent av gjestene som følge av korona. Foto: Elias Dahlen

Tone Rønning Vike Daglig leder, 292 Aurland

Det er fortærende at «alle» tror kompensasjonsordningene smører maskineriet, når de hittil kun har fungert som valgflesk for Erna Solberg, mens hun snakker om den felles «dugnaden».

Dugnaden er slik: Verdens minste tass, altså koronaviruset, måtte stanses, og regjeringen stengte ned landet. Det fører til at noen tar en ekstra runde rundt kaffemaskinen på hjemmekontoret, mens andre mister jobb, livsverk, gård og grunn.

Det være seg i kulturlivet, eller reiselivet. Eller frisørene, neglesalongene, treningssentrene. Småskalaprodusentene. Det er snakk om småpenger, eller ingenting.

Stolte, selvstendig næringsdrivende som ikke lenger kunne drive, stengt ned, der bedriften ikke blir kompensert, der Nav ikke greier betale ut permitteringspenger. Og hverken overnatting, transport, attraksjon eller servering omfattes av den nye ordningen som skal redde sesongbedrifter.

Jeg har truffet andre kvinnelige ledere i reiselivet i Aurland, hjemkommunen vår og et av landets største reisemål. Vi ligger nå i toppskiktet på arbeidsledighetsstatistikken, etter andre store destinasjoner.

Voksne damer som har kjempet og jobbet for å bygge opp bedriftene sine, noen forbanna, noen åpenlyst fortvilet og gråtende, noen tviholdende på optimismen. De skal for pokker ikke gi seg.

Jeg forventer en livbøye, ikke en tam redningsplanke, i form av lån, som slår oss som en bjelke i skallen neste år. Foto: Elias Dahlen

I forrige uke skrev Dagsavisen om det nye klasseskillet. Om næringsdrivende som før drev godt, og som nå av arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen blir henvist til sosialen. Inntil Nav greier betale ut det de har krav på. Til melk og brød, to og en halv måned etter at regjeringen hans stengte landet, og da langt mer vidtgripende enn helsefaglige råd tilsa.

Unge mennesker uten inntekt, hun som drev neglesalong og ikke hadde en mann i ryggen, eller foreldre å låne penger av, eller en bank som gir kreditt. Er det virkelig det beste du kan komme opp med, arbeidsminister? Veibeskrivelse til sosialen?

Selv drev jeg hjemmeskole til tre mens jeg skulle stått ved roret og reddet bedriften min. Andrefiolinisten på Titanic. Folkehelseinstituttet ba aldri om stengte skoler.

Nå må statsminister Mette Fredriksen i Danmark svare for at hun henviste til «myndighetene», da hennes regjering stengte ned landet. Hennes «myndigheter», Sundhedsbestyrelsen, hadde aldri anbefalt en vidtgående nedstengning som den Fredriksen og hennes regjering foretok. Deres anbefalinger gikk mer i retning av hjemmekontor og Antibac.

Da byrådsleder Raymond Johansen i Oslo fulgte opp Mette Fredriksen i Danmark og besluttet å stenge Oslo-skolene – og skjenkestedene, fulgte Erna opp dagen etter.

Til gagns. Sukkeret var «kompensasjonsordningen» – knapper og glansbilder-ordningen, som vi nå vet at det er.

Vi har mistet 98 prosent av gjestene våre: utlendingene, og det som så ut til å bli tidenes sesong og endelig avkastning på seks års knallhardt arbeid, endte med at vi måtte ta opp et statsgarantert lån for å tilbakebetale avbestilte reiser.

Vi lå an til en omsetning på 7,5 millioner, og er nå heldige om vi får norske bestillinger for 750.000. Vi mister ansatte, kompetanse, fremdrift. Da vi skulle åpne i april og starte sesongen og kronene skulle rulle inn, var grensene stengt, det er de fortsatt.

Så langt har vi ikke fått ei krone kompensert, og vi måtte ta opp et lån som neste år skal nedbetales over tre år. Dette gjelder for svært mange reiselivsbedrifter. De fleste av oss er åpne i syv måneder, men jobber og har utgifter i tolv.

Jeg forventer ikke at staten skal betale hele regningen, men jeg forventer at det kommer kompensasjonsordninger som er en livbøye, ikke en tam redningsplanke (lån) som slår oss som en bjelke i skallen neste år.

Hvem greier en nedbetalingstid på tre år? Regjeringen sier «levedyktige» bedrifter blir kompensert, men hva er «levedyktig»? Er det Zara og de store kjedene? Norwegian? De har jo fått.

For oss i reiseliv- og restaurantnæringen dreier det seg om bedrifter som ofte er startet opp av en gjeng idealister. Vi har jobbet og skapt arbeidsplasser, betalt arbeidsgiveravgift og skatt, og hver ekstra krone har gått til nye investeringer.

Derfor var aldri overskuddet stort, men vi var og er absolutt levedyktige. Og vi har hatt det gøy på jobb med våre ansatte og gjester. Jeg synes ikke det skal være opp til regjeringen å bestemme hvem som er «levedyktige», det er det markedet som bestemmer, og markedet ble frarøvet oss.

Regningen blir veldig stor i den andre enden, om konkursene raser inn og vi stiller oss opp i lang, lang rekke i Nav-kø. Det håper jeg regjeringen nå forstår. Eller er det slik, at med hastevedtak i en krisesituasjon, kommer den komplette politiske inkompetansen frem? Den som normalt blir stagget av embetsverket? Det kan virke sånn.

Beklager, Erna, skal du være stjernen min, må du strø litt stjernestøv over oss som har satset og bygget arbeidsplasser og nye konsept. Vi skaper ringer i vann.

Reiselivet er mange steder i distriktene den tredje største næringen. 175.000 arbeidsplasser. Rart med alle ministrene at det ikke var rom for en reiseminister. Den manglende forståelsen for verdiskapningen reiselivet står for er tydelig nå.

Det blir fokusert på reiseoperatørene som sender nordmenn ut av landet, Charterturistene må bli refundert. Men hva med reiseoperatørene som sender utlendingene hit? Som støtter opp om små hotell og opplevelsesbedrifter som vår og tilbyr et lite stykke Norge? Over hele landet?

Disse reiseoperatørene er også i ferd med å gå konkurs nå. Gründere som må legge leilighet og hus ut for salg for å klare seg. Disse operatørene sørger for 22 prosent av de tilreisende til Norge.

Erna, jeg har en vilje av stål, jeg gir meg overhodet ikke, men vi trenger en livbøye så vi kan svømme til land. Ikke bjelken i hodet som slår oss ut neste vår.

Og om jeg nå svulstig nok får parafrasere statsminister og konge: Kjære landsmenn, vi er så glade for at dere velger oss og våre kollegaer i sommer. I et miljøperspektiv har vi ønsket oss kortreiste nordmenn lenge, men også fordi få er så glade og lettlivede som nordmenn etter en dag på tur. Velkommen vår vei. Dere er vår vei ut.

