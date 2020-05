Min lykkelige gate

Jeg savner en grundigere tilnærming til hvilke strøk vi vil bevare og hvilke som må vekk.

Syklende barn i gaten, som er her i Nygårdsgaten på syttitallet, er ikke lenger et vanlig syn i Bergen. Foto: Knut Strand (arkiv)

Vegard Austgulen Advokat

Jeg vokste opp i en gate. Slik mange av oss vokste opp i en gate. Et sted som var vårt. Der vi spilte «en gang ani», eller kunne renne i full fart på rattkjelke nedover gaten. Den gangen isen lå over dager.

Det var min gate. Slik du hadde din gate. Vi har minner, og de er ulike.

En liten gutt, han fikk med seg sånt. Men han visste ikke at flere av boligene rundt hadde tidstypiske kvaliteter. At de hadde et egenartet arkitektonisk uttrykk for tiden de ble bygget i, sist på femtitallet.

En liten gutt så ikke sånt. Han kunne ikke se de enkle linjene, kombinasjonen av mye mur i fasaden og tre i mønet. Han så definitivt ikke at et særtrekk var at mønet hadde en annen farge enn resten av huset. Han bare bodde i et sånt hus.

Vegard Austgulen Foto: Privat

Årene gikk. Jeg flyttet etter hvert fra min gate. Havnet andre steder i byen, men glemte aldri gaten fra den gang. På veien ble jeg etter hvert advokat. En som til tider fører ordet for andre. Det var nettopp i en sak der jeg skulle snakke for andre, at jeg tok meg i å snakke for meg selv. Den voksne advokaten møtte igjen den lille gutten.

Jeg har jobbet tjue år som advokat nå. Ting skjer, endrer seg. Regler endrer seg. Samfunnet under ett forandrer seg. En lykkelig gate er ikke lenger det den var. Følelsene for stedet endrer seg ettersom årene går. Men stedet skal også forandre seg, for å tilpasse seg de som bor der.

Respekten for egenart og historien er mistet på skinnegangen, skriver Vegard Austgulen. På bildet ser vi ny bebyggelse ved bybanestoppet på Wergeland. Foto: Marita Aarekol (illustrasjon)

Før hadde man brune panelvegger, mens nå skal det være malte vegger i lyse farger og med en kontrastvegg eller to. Før hadde vi lys inne i huset, nå liker noen at huset også utvendig skal lyses opp, som et slags monument. Tidene forandrer seg. Men må vi forandre strøkene, det lurer jeg på.

Til tider hjelper jeg folk som kjemper for å unngå endringer i sine lykkelige gater. En nabo som bygger på huset sitt. Uskyldig nok, men det kan faktisk være en liten dråpe som endrer et helt strøks egenart.

Slik også min lykkelige gate ble utsatt for angrep for noen år tilbake. Et av disse tidstypiske byggene skulle endres. Påbygges med en svulmende front med store vinduer og en gedigen terrasse oppå. Endring av mønet, slik at det tidstypiske forsvant. Det den lille gutten knapt oppfattet, kunne den voksne advokaten se. Det var ikke min sak, men min lykkelige gate.

Faktisk skulle de ikke engang beholde kontrastfargen på mønet. Byantikvaren fikk uttale seg og klaget sin nød. Det ble vist til kvaliteter jeg knapt nok ante fantes.

Min lykkelige gate var visstnok særegen. Boligene der var verdt å bevare. Slik de var skapte. Man trengte ikke nødvendigvis lys i mønet, men burde heller verdsette vinduskarmene i teak.

Byantikvaren viste til åpenbare ting jeg ikke tenkte over. Teakvinduer, de glatte flatene utvendig og mur over flere etasjer. Plutselig husket jeg alt, og at det var så fint. Jeg hadde glemt det litt. Byantikvaren la til at man også burde se til at mønet hadde en kontrastfarge. Slik det hadde på huset jeg løp hjem til hver kveld.

Min gate hadde sine kvaliteter, utover det å egne seg for rattkjelke i høy fart.

Bjørnsons gate er en av mange gater som har skiftet karakter etter at Bybanen kom. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Det var da jeg så i speilet og så både den voksne advokaten og den lille gutten. De hadde noe til felles. Var ikke nettopp slike endringer noe advokaten hadde jobbet med i saker, kjempet mot slike sår i strøkskarakteren byen rundt? Sånt som altså skulle ramme også hans egen, lykkelige gate. Den lille gutten som knapt enset en fasade mer enn det som trengtes til å navigere hjem, så et mønster.

For vi fjerner faktisk egenart. Advokaten har sett det i flere saker, slik han som liten gutt nå fikk se det i sin gate. Det er et spillerom for endringer. Der Byantikvaren og sånne som meg stritter imot. Vi som ser miljøet fasadene umerkelig skapte. Husene som gled inn i hverandre. Diskré og uten lys på veggen.

Der til og med mønet ble gitt en brytningsfarge mot hvit mur ellers. Et brunt møne, liksom for å dra jorden til seg og gå mer i ett med terrenget. Folk gikk hjem til boliger uten behov for verken lys på yttervegger eller annen markering.

Egenart mot nye tider. Byfortetning. Nærhet til Bybanen. Flere boenheter. Det hele selger så godt at vi som vokste opp der, får mindre å si. Selv de profesjonelle med innsikt i historie, får mindre å si. For i min gate ble det jo lagt til to ekstra leiligheter i nybygget, og det var ikke så langt fra Bybanen. Slår du det sammen, får du en uslåelig kombo.

Advokaten, altså jeg, hadde sett det før. Gutten så det i sin barndoms gate. Strøket ble endret, ved noe så avgrenset som en fasadeendring og påbygg på et hus. Mer skal det ikke til. Det begynner med en liten endring her, så blir det noe litt større der.

Til slutt får noen endre hele strøkets egenart ved et større tiltak. Som bygget som for all ettertid endret min gate til noe helt nytt. I det minste visuelt.

Jeg kan sette vanskelige ord på dette. Arealplan, reguleringsplan, tilknytning til vei, tjenestetilbud og estetikk. Eller si det helt enkelt. Lykkelige gaten, den finnes ikke helt som jeg husker den.

Men utvikling krever sitt. Med egenart som prisen, i min gate og i andre gater.

Forresten godtok kommunen nybygget i min fortids gatesnutt. Slik de så ofte godtar underlige og annerledes bygg langs Bybanens skinner. Begrunnelsen blir gjerne at bygget har det som trengs av vei og tilknytning ellers, at det går godt nok inn i de bygde omgivelser, og at det har tilstrekkelig med estetiske kvaliteter.

Jeg savner en grundigere tilnærming til hvilke strøk vi vil bevare, og hvilke som må bort. En langt mer solid vurdering av dette i hver sak, i det minste der noen tar til orde for at sånt må vurderes.

I min gate hjalp det ikke at naboene klaget. Strøket var tydelig ikke verdt å bevare, slik det ble reist av datidens nybyggere og arkitekter. I kommunens siste krampetrekning etter klagen, rådet den likevel til at mønet godt kunne males i en kontrastfarge. Så kunne strøket få beholde litt av sin egenart.

Bygget står der ferdig i all sin prakt i dag. Helhvitt fra topp til tå og ruvende på sin høyde. Selv mønet ble hvitt. Med lys dandert rundt fasaden. Utviklingen vant mot både liten gutt i gaten, og den bakstreverske advokaten han utviklet seg til å bli.

De gråter begge en liten tåre for den egenart vi husker og som blir visket bort. I strøk etter strøk, og ikke minst i støvet av en bane på full fart fremover. Jeg tror bare ikke at den utgaven er bedre, og en liten del av meg innerst inne kjenner at respekten for egenart og historien er mistet på skinnegangen.