Märtha Louise og sjamanen gjør bare det samme som prester

DEBATT: Skal vi først kritisere noen, er det publikum som gir denne turneen livets rett.

Mindre enn 1 time siden







KRITIKK: Märtha Louise og Durek Verrett skor seg på andre folks illusjoner om en åndelig verden og et etterliv. Intet nytt under solen, skriver innsender. byoutline Daryl Henderson / NTB scanpix

Christian Reiertsen Fyllingsdalen

Hvorfor skal vi egentlig hisse oss opp over at kronprinsessen og hennes nye kjæreste reiser ut på en åndelig turné? Ja, det er humbug, men ikke mer humbug enn alternativ medisin, kristendom, islam og tanken om at jorden er flat.

Märtha Louise og Durek Verrett gjør bare det samme som prester, kvakksalvere og andre opportunister har gjort i tusenvis av år: De utnytter menneskes håp om at det finnes noe overnaturlig. De skor seg på andre folks illusjoner om en åndelig verden og et etterliv. Intet nytt under solen.

Dette er på ingen måte noe overraskende eller oppsiktsvekkende fra damen med det blå blodet i årene. Veien fra engleskole til sjamanisme er jo veldig kort. Hun er en driftig gründer fremfor noe annet. Jeg tviler ikke et sekund på at hun selv tror på alt hun forkynner, så hva kan vi egentlig anklage henne for da? Tjene penger på svindel, vil du kanskje svare på det. Men i så fall kan du rette en like anklagende finger mot alt som har med religion å gjøre.

Skal vi først kritisere noen, er det publikum som gir denne turneen livets rett. Men kan vi egentlig kritisere noen for å være troende? Tja, kanskje, men de må selv finne ut av det. Og det finner de nok fort ut av etter et møte med dette radarparet. Men hvis folk faktisk får utbytte av å høre på disse to lire av seg svada, så vær så god, bruk deres hardt opptjente midler på akkurat det dere vil.

Publisert 17. mai 2019 09:00







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg