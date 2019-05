Bedre informasjon om rabies

Min erfaring er at det er skremmende vanlig at studenter oppsøker kontakt med syke dyr i utlandet, de ønsker bare å hjelpe dem.

NÆRKONTAKT: – Da jeg bodde og studerte i India, så jeg medstudenter både leke og kose med hunder som bodde på gaten, skriver innsenderen. byoutline Alanda Savat/NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Tonje Holtan Masterstudent, Universitetet i Bergen

Etter det svært tragiske dødsfallet forårsaket av rabiessmitte, ønsker jeg å dele litt erfaringer jeg selv har fra utenlandsopphold, i håp om at dette ikke skal skje andre i fremtiden.

Jeg har valgt å gjennomføre deler av mine studier i utlandet, og jeg har vært i både India og Vietnam. Begge steder opplevde jeg at medstudenter oppsøkte og hadde nærkontakt med syke dyr, og dyr som bodde på gaten. Min erfaring er at dette er skremmende vanlig.

Masterstudent Tonje Holten. byoutline Privat

Mange velger å vaksinere seg mot rabies, for å sikre seg i den grad det er mulig – i tilfelle noe skulle skje i et område utenfor allfarvei, da rask hjelp og tilgang til immunglobulin er helt avgjørende for å overleve rabies-smitte. Jeg sier i den grad det er mulig, fordi rabiesvaksinen ikke gjør personer immune mot rabies. Ved bitt, slikk eller klor, må man likevel gjennom behandling på sykehus ved smitte, eller mistanke om smitte. Vaksinen kjøper deg litt mer tid. Rabies vil ved symptomutbrudd alltid ha dødelig utfall.

Da jeg bodde i India, så jeg medstudenter både leke og kose med hunder som bodde på gaten. En hund ble tatt med til dyrlegen. Resultatet var at hver gang en gruppe studenter samlet seg utenfor huset vi bodde i, dro hunden kjensel på oss, og kom løpende for kos.

I Vietnam opplevde jeg at noen av de studentene jeg bodde med tok en syk valp med inn i huset vårt for å pleie den. Samme natt lå jeg og hørte på at valpen led. Neste dag var den død. Hva den døde av, vet jeg ikke.

Når man er ute og reiser, bør man generelt prøve å være bevisst på å ikke komme i direkte kontakt med hunder, spesielt dem som ikke har en eier. Jeg håper at kunnskap og informasjon kan bidra til at en så tragisk hendelse ikke skjer igjen.

I land hvor det ikke er anbefalt å ta rabiesvaksinen, men sykdommen eksisterer, bør det opplyses om at nærkontakt med dyr må unngås. Denne informasjonen bør særlig gis til unge som reiser ut, da de ofte ønsker å hjelpe dyr som lider.

