Disse typene fins på enhver flyplass

Kanskje du er en av dem?

FLYPLASSTYPENE: Trond Hansen deler sine betraktninger fra en nylig rundreise på både utenlandske og norske flyplasser. Shutterstock / NTB scanpix

Trond Hansen Bergen

Løperen

Du kjenner igjen løperen fordi han løper. Ikke nødvendigvis fordi flyet straks skal lette, men mest fordi løperen syns at det å løpe faller seg helt naturlig, uansett sted eller mengde mennesker rundt seg.

Stresseren

I motsetning til løperen kan stresseren faktisk ha dårlig tid. Eller ikke. Noen stressere stresser uansett, særlig på flyplasser. Innsjekk, sikkerhetskontroll, priority og ombordstigning er alle stressfaktorer for stresseren. For stresseren er det også viktig å overføre sitt stress til andre, både familie og fremmede medpassasjerer.

Snufseren

Snuen renner uansett, enten snufseren løper eller er stresset. Lommetørklær trengs selvsagt ikke, så da snufses det bare heller. Mye. Ofte. Gjennom innsjekkingskø, ombordstigningskø og på flyturen. Alle timene gjennom.

Trond Hansen Privat

Reiseguruen

Spørsmål om reisemålet? Reiseguruen har vært der. Eller lest om det, eventuelt hørt om det. Kanskje også sett en film der en av scenene ble spilt inn akkurat der. Reiseguruen liker å dele sin reisekunnskap med alle. Høyt og tydelig. Deler mer enn gjerne annen kunnskap også. Har trolig gått på Livets harde skole og har tittelen cand.alt. Er ofte bergenser, men kommer strengt tatt fra alle bygder og dalstrøk.

Mammaen

Reiser med en skokk med unger som alle har forskjellige pappaer. Ingen av disse er dog med, ukjent hvorfor. Mammaen handler taxfree i form av makeup og sigaretter. Og tyggis til ungene, slik at de kan tygge høyt. Gjerne i kombinasjon med å snufse. Stress kan forekomme, men mammaen forventer forståelse for at sjarmtrollene må få gjøre som de vil. Hun er tross alt mamma.

Prateren

Kjenner tydeligvis alle. Prateren tyter om alt og har en mening om det meste. Sosial og jovial, langt over gjennomsnittet. Som med reiseguruen kan også prateren ofte komme fra Bergen, men Trøndelag og USA er også viktige vekstområder for pratere.

Presseren

Må ikke sammenblandes med stresseren, selv om stress kan forårsake press (fra presseren). Må frem og presser på både i innsjekking, i sikkerhetskontrollen og ved ombordstigning. Jo mer køen står stille, jo mer presser presseren. Litt mer press nå, så løser køen seg. Ses ofte med store taxfreeposer.

Nynneren

Virrer litt rundt i sin egen verden og er en soleklar fiende av både løperen, stresseren og presseren. Har en forkjærlighet for siste melodi spilt på radioen hjemme i blokkleiligheten. Nynneren er lite opptatt av utseende og klær, og opptrer ofte med sokker i sandalene.

Alkisen

Jepp, det er lov å hive innpå fra vekkerklokken ringer når man skal ta pysjamasflyet til reisedestinasjonen. Videre er det bare tull at man ikke kan eller skal drikke det man handler i taxfreebutikken. Alkisen kan også kalles brøleren eller snøvleren.

Virreren

Virreren har glemt passet sitt i taxien og gått til feil gate, eventuelt forsøkt å sjekke inn på feil dag. Virrer rundt inne på flyplassen og leter. Leter etter noen som kan hjelpe med noe. Eller alt. Kommer seg som regel om bord på flyet til slutt og virrer i retning flysetet, som ofte er helt fremme, mens virreren valgte bakre inngang. Havner til tider i klammeri med stresseren. Og presseren. Og resten.

Den verdensvante

Sist, men ikke minst, så må vi selvsagt ikke glemme den verdensvante. Han som har reist så mye at han fnyser av alle de andre nevnte. Han himler med øynene når de foran i køen ikke har funnet frem boardingkortet før de kommer til sikkerhetskontrollen.

Han rister oppgitt på hodet over dem som ikke har tatt av seg beltet og tatt pc-en ut av vesken før de legges på båndet. Han ser med en livstrett mine på dem som stimer sammen i en lang kø straks gaten åpner, og sier «jeg må le». Selv reiser han seg ikke fra setet sitt før sistemann er gjennom gaten.

Publisert 20. juli 2019 06:00