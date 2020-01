Vi menn må slutte å sutre

Vi kan faktisk være belastende for dem rundt oss.

SKJERPINGS: Willy Marthinussen har bestemt seg for å ta seg selv i nakken og sutre mindre i hverdagen. Foto: Privat

Willy Marthinussen Blogger på «Hverdagsaktiv»

Vi menn er sannelig noen skrøpelige vesener. Ikke alltid selvsagt, men jevnt over. Det skal bare en liten forkjølelse, eller en aldri så liten neseskillevegg-operasjon til før vi nærmest er døende.

Hva er det med oss? I det ene sekundet er vi knallharde individer, som når som helst kan dra ut å fange mat til familien med klubbe og fiskestang, for så brått å falle nærmest dø om ved litt smårusk her og der.

Svaret er like enkelt som det er flaut. Vi elsker det når vi synes synd på. Vi elsker en kone eller samboer som løper rundt og steller og passer på oss, mens vi selv ligger strykeflat og ser an om vi muligens overlever denne gangen også.

Dette tenkte jeg på forleden dag, da jeg fikk et blikk som fortalte meg at nå var det jaggu på tide å manne seg opp.

Operasjonen jeg nylig hadde gjennomgått var vellykket og jeg kunne for første gang i livet puste gjennom nesen.

Da slo det meg: Hva er det jeg sutrer etter?

Nei, si det. Det nytter heller ikke å avfeie det med at vi menn bare er slik. Hva med å virkelig ta tak og faktisk finne frem klubben, overse bagateller og gå ut der å fang en fjelløve eller en moskusokse? Helst med bare nevene!

Som sagt så gjort. Jeg tok en avgjørelse, selv om det fortsatt gjør litt vondt i nesen, om at nå er det nok. Gutten blir til mann.

Jeg er nok ikke alene om å være litt sutrete mann, men trenger vi å være det? Tenker vi over at det faktisk er belastende for dem rundt oss? De som steller og stuller og gir oss omsorg?

Nei, kom igjen mannfolk. Stram dere opp ti hakk! Det skal i alle fall denne mannen!



Innlegget ble først publisert på bloggen Hverdagaktiv.

Publisert: Publisert 26. januar 2020 07:23

