Regjeringen vil se på inntektsgrensen for fri rettshjelp

Ordningen er viktig for å ivareta grunnleggende rettssikkerhetsbehov.

UTREDNING: 1.mai leveres en utvalgsrapport som har vurdert utfordringene med dagens praktisering av fri rettshjelp, skriver Lars Jacob Hiim. Foto: regjeringen.no

Lars Jacob Hiim Statssekretær for justis- og beredskapsministeren (H)

I et innlegg i BT 9. februar omtaler representanter fra Kirkens Bymisjon og Gatejuristen seg om inntektsgrensene i dagens rettshjelpsordning. Regjeringen er enig i at det er utfordringer med ordningen.

En av dem er at inntektsgrensene for å motta fri rettshjelp ikke har vært justert siden 2009. De er nær de samme som i 1997. Dette betyr at stadig færre får rettshjelp i saker underlagt behovsprøving. Dette ønsker vi å se nærmere på.

Regjeringen nedsatte i 2018 et utvalg som skal gjennomgå hele rettshjelpsordningen. I mandatet til utvalget er utfordringene med dagens ordning trukket frem, og det er pekt på behovet for å vurdere større omprioriteringer og endringer i ordningen.

Utvalget skal levere sin utredning 1. mai 2020.

For å oppnå rettssikkerhet, er det nødvendig at den enkelte har mulighet til å ivareta sine rettigheter og plikter.

Ordningen er viktig for å ivareta borgernes grunnleggende rettssikkerhetsbehov i saker av stor velferdsmessig betydning.

