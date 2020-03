Voksne er «utbrente», barn er «skolevegrere»

Ved å kalle det skolevegring, legger vi ansvaret på barnet.

Publisert Publisert Nå nettopp

Ordene vi bruker kan gi retning og innhold i hjelpen vi gir, skriver innsenderne. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Nina Handelsby Psykologspesialist, Haukeland universitetssjukehus

Margrethe Hjønnevåg Norheim Psykologspesialist, Haukeland universitetssjukehus

En tom pult. Ett år. Rundt står rådville voksne og medelever som savner klassekameraten sin. Skolefravær er noe av det mest synlige som finnes.

Spørsmålene er mange, både hos lærere, medelever, familie og naboer. Hvordan går det? Hva er i veien? Hva kan vi gjøre? Hvorfor kan han ikke bare komme tilbake?

Skolevegring har mange ansikt. Når man vegrer seg for noe, kan det virke som man ikke vil. Men for mange barn har det å ikke gå på skolen blitt en løsning på problemer som var der i utgangspunktet. De fleste har forsøkt andre løsninger før det har gått så langt som å utebli fra skolen.

Men barnets løsning er kortsiktig og umoden. Den risikerer i mange tilfeller å bli et problem. Når fraværet blir langvarig, er det ofte enda flere grunner til å ikke gå, akkurat som for voksne som har vært lenge borte fra jobben sin. «Jeg kjenner ikke de i klassen så godt lenger». «Jeg henger bak faglig». «Hva vil de tenke om meg?»

Nina Handelsby (t.v.) og Margrethe Hjønnevåg Norheim (t.h.) Foto: Privat

Les også Øving gjer meister – og lekser er øving

Ord er viktige – og språk er viktig. Kaller vi arbeidstakere som har langvarig fravær fra jobben, for jobbvegrere? Utbrenthet i jobben, kaller vi det. Det er mange faktorer som gjør at voksne ikke går på jobb, faktorer som både dytter en ut av arbeidslivet og trekker en hjem.

Utbrenthet eller langvarig sykefravær har mange ulike opphav, og årsakene ligger ikke hos individet alene. Ansvaret ligger heller ikke på individet alene for å komme seg tilbake i jobb. Løsninger og hjelp til å komme ut av langvarig sykefravær er nedfelt og regulert av lovverket for arbeidslivet.

Som oss voksne, ønsker barn få til livet sitt. De ønsker å mestre, bli likt og være som andre. Som hos voksne handler fravær ofte om mange ting på samme tid; sårbarheter hos barnet, vansker i familien, mobbing og mistilpasning på skolen, uro i lokalmiljøet og blant venner.

Ordet skolevegring begrenser i verste fall vår forståelse av hva som skaper og opprettholder fraværet, og hva som bryter den onde sirkelen og hjelper barnet til mestring.

Vi risikerer å legge årsaksforklaringer og løsningsansvaret på barnet, som vi vil skal slutte å vegre seg for skolen. Dette er mye å bære for et barn og deres familie, som allerede bærer en stor byrde. La oss heller kalle det skolefravær.

Flere vil ikke gå på skolen om vi kaller det skolefravær fremfor skolevegring, men samtidig har våre valg av ord og begrep et potensial. Det kan gi retning og innhold i hjelp som faktisk vil gjøre en forskjell for barnet det gjelder, og bidra til å bedre forstå hva som dytter akkurat denne eleven ut av skolen, og hva som trekker hjemme.

Det kan også hjelpe til å finne de små og store tingene som kloke foreldre, en omsorgsfull lærer, en forstandig rektor og hjelpevillige støttespillere kan gjøre hver og en, og i fellesskap. Det er ikke tid for å vente og se om det går over av seg selv.

Vi som er rundt, gjør en stor forskjell. Barnet trenger ikke at vi tar fra det løsningen å bli hjemme. Det trenger hjelp til å finne andre løsninger, utvide horisonten og finne håpet igjen. Barnet trenger at vi skynder oss langsomt sammen. At vi drar i samme retning. Slik som de etter hvert får til i arbeidslivet, med loven i hånd.

Hva skjer i det vi bestemmer oss for å erstatte ordet skolevegring med utbrenthet?