Hundeeiere har misforstått

DEBATT: Hvis folk ikke kan bruke fleksilinen på riktig måte, bør den forbys.

FARLIG: Nesten 20 prosent av førerhundbrukere har opplevd angrep på førerhunden sin. En førerhund på jobb skal ikke forstyrres. Det kan være farlig, skriver innsenderen. Foto: Heidi Anne Johnsen

Thea Christine Økland Synshemmet

Publisert 25. april 2019 06:00







Jeg og flere har fått oss overraskende opplevelser med hund i fleksiline på offentlige steder. En hund i lufteline på tur regnes som løs dersom den får bruke linen på fem til åtte meter fritt. Den kan da forårsake forstyrrelser for både to- og firbeinte. Den kan storme bort til mennesker og andre hunder, eller man kan snuble i fleksilinen.

En hundeeier har ikke kontroll på en hund i fleksiline når hunden får bruke linens lengde. Kontroll har man når hunden går pent i bånd ved siden av eieren i vanlig bånd. Hundeloven er klar. Du skal ha kontroll på hunden din i offentlighet.

Jeg har førerhund. Nesten 20 prosent av førerhundbrukere har opplevd angrep på førerhunden sin. Trolig er flere av disse angrepene av hunder i fleksiline. Jeg vet med sikkerhet om flere tilfeller. En førerhund på jobb skal ikke forstyrres. Det kan være farlig! Og det kan føre til skade for både førerhunden og eieren.

En førerhund kan oppleve et angrep som et traume. I verste fall må den tas ut av tjeneste. Det er store omkostninger for både førerhundbrukeren og samfunnet. En førerhund er kostbar på flere områder.

Også andre hundeeiere opplever såkalte «fleksilinehunder» som ubehagelig. Ikke alle ønsker at andre hunder kommer byksende mot hunden sin, verken for å leke eller andre hensikter. Hundeeiere som tar ansvar for hunden sin, bruker ikke lufteliner som turbånd. De har kurset seg opp på skikk og bruk om hundehold.

Bruk fleksilinen til det den var ment for: Lufte hunden for at den kan få tisse og bæsje, ikke til plage for andre på tur.

