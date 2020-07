Nasjonale turistveger forandrer synet på norsk natur

Steinsdalsfossen i Norheimsund kommer helt i bakgrunnen for den nye rasteplassen, skriver Bertram D. Brochmann. Foto: Bertram D. Brochmann

Debattinnlegg

Bertram D. Brochmann Arkitekt, MNAL

I BTs papirutgave 4. juli brukes hele fire sider for å vise frem 24 spesielt utformede toalettbygg fra «Nasjonale turistveger», som vi kan ha glede av å bruke på veiene i sommer.

Når rasteplassprosjektene, med sine toalettbygg, har en samlet kostnad på opp mot 4,6 milliarder kroner, og det bygges fremdeles, må vi ha lov til å spørre: Hvor er bærekraften i dette prosjektet?

Når turistene på den andre siden av veien ser nedlagte gårdsbruk, der sauene er borte fra kulturlandskapet som har vært beitet i flere tusen år, og en natur som gror igjen?

Bertram D. Brochmann Foto: Privat

Statens vegvesen mener selv at prosjektene har en positiv effekt på lokal verdiskaping, men effekten kan diskuteres. Den spektakulære utformingen har gitt rasteplassene utrolig mye oppmerksomhet, og de fungerer som rene reklameplakater for prosjektet.

All denne oppmerksomheten er imidlertid ikke noe bevis på at dette er stor arkitektur og en riktig arkitekturtrend å fortsette.

«Nasjonale turistveger» forstyrrer på denne måten forståelsen av sammenhenger, og undergraver at arkitektur er noe mer enn utforming av utsiktsterrasser og noen vegger omkring et toalett, laget i kontrast til en unik utvalgt natursituasjon.

God arkitektur er et formsvar på mange flere forhold, som inngår i en større sammenheng.

Et av prosjektene er Steinsdalsfossen i Norheimsund. Rasteplassen er bygget opp som et stort, spesielt og grønt betongobjekt, som får så mye oppmerksomhet at fossen kommer helt i bakgrunnen.

Bygget er satt inn som et dominerende fremmedelement, og med en designstandard og kostnad som er langt over det som er vanlig i en jordbruksbygd. På en måte er prosjektet «frekt» i forhold til nærmiljøet. Alle prosjektene er, slik jeg ser det, en form for «signalarkitektur», fra en designkultur rundt Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Statens vegvesen engasjerer arkitekter til å lage prosjekter, som fungerer som bakgrunn for «turistblikket», og som egner seg for fotografering. Å få bygge i «indrefileten» av norsk natur, ville neppe private foretak fått lov til.

På denne måten er rasteplassene blitt en fortsettelse av nasjonalromantikkens litt overflatiske «prospekt-tradisjon», som oppdaget naturen som bilde. Inspirerte malere laget vakre naturbilder som borgerskapet kunne ha hengende på sine vegger.

Men landskapet må betraktes som noe annet enn kulisser, og våre omgivelser må være noe mer enn en kontrastbakgrunn for forfinede objekter.

Derfor må prosjektet med «Nasjonale turistveger» snart stoppes. I dag må vi ha andre helhetlige holdninger til om hva bærekraftig arkitektur og bærekraftig norsk natur er.