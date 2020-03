Kutt bompenger og fjern hindringer for parkering

Bergen kommune bør benytte anledningen til å bekjempe smitte.

Spesielt for å hjelpe eldre mennesker bør det gjøres enklere å ferdes med bil nå, skriver Lars Steinar Hauge (H). Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

Lars Steinar Hauge Leder Bergen Senior Høyre

Nasjonalt og internasjonalt blir personer oppfordret til å redusere bruken av offentlige kommunikasjonsmidler.

Dette blir fremhevet som nødvendig for å redusere smitte av koronaviruset. Offentlige myndigheter mangler vognkapasitet for å kjøre oftere med færre passasjerer.

Lars Steinar Hauge mener fjerning av bompenger kan dempe ytterligere koronasmitte. Foto: Høyre

Mange blir stående igjen når busser og vognmateriell kjører forbi.

I Bergen betyr dette at mange blir forhindret fra å gjøre forskjellige ærender i bydelene.

I sentrumsområdet er det vanskelig å finne lovlig parkeringsplass.

For å gjøre livet enklere for mange, spesielt eldre mennesker, bør Bergen kommune kutte bompengeavgift og fjerne mange hindringer for parkering for privatbiler i minst 14 dager.