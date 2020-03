Det er ikke rart studenter venter med å få barn

Hvis noen hadde spurt meg om jeg anbefaler å få barn under studiene, ville jeg bedt dem vente.

Publisert Publisert Nå nettopp

Linn Raaheim-Nordfonn skjønner godt at ikke flere studenter får barn i løpet av studietiden og tilbyr råd til statsminister Erna Solberg (H). Foto: Privat

Debattinnlegg

Linn Raaheim-Nordfonn Student, mor og kommunestyrerepresentant for Øygarden AP

Husker du statsminister Erna Solberg sin nyttårstale? Der la hun vekt på at norske kvinner får stadig færre barn, og hun spør seg om det er for vanskelig å få barn tidlig i livet. Hun sa også at vi må legge godt til rette for å få barn i studietiden og tidlig i yrkeskarrieren.

Dersom hun er usikker, kan jeg fortelle henne hvorfor det ikke er så lett. Siden nyttårstalen har jeg skrevet en bacheloroppgave, der jeg blant annet intervjuet studenter om hva de tenkte om å få barn i studietiden.

Jeg har også selv fått erfare hvor utfordrende det kan være å bli mor som student, og jeg har fått mye større forståelse for hvorfor ikke flere får barn i løpet av studietiden.

Noen av erfaringene jeg har gjort meg, er:

Det er veldig lett for at svangerskapet går ut over undervisning og eksamener, noe som kan føre til at kvinnen allerede henger etter på studiet før hun begynner på eventuell permisjon.

Noen studier er også dårlig egnet for gravide når det kommer til måten studieløpene er lagt opp. For eksempel fag med mye obligatorisk undervisning over flere semester.

Det er for lang behandlingstid hos Lånekassen, dette gjelder spesielt søknader om foreldrepenger. Jeg har også erfart at informasjon og veiledning fra Lånekassen i mange tilfeller er altfor dårlig.

Systemet rundt søknad om foreldrepenger og -permisjon er for komplisert, og informasjonen og veiledningen for dårlig. Studenter passer heller ikke inn i standardiserte skjema på NAV sine nettsider, og kan falle mellom to stoler.

Dersom kvinnen ønsker å ta permisjon fra studiene fra fødsel og frem til neste studieår begynner, kan dette gå ut over både økonomi og fars permisjon.

Om kvinnen ikke har vært i jobb ved siden av studiene før permisjonen, og hun ikke har anledning til å gå ut i jobb, eller studier før neste skoleår begynner, reduseres fars permisjonsuker og foreldrepenger. Det kan igjen føre til problemer om fars permisjon utløper før barnet har fått barnehageplass.

Hvis noen hadde spurt meg i dag om jeg anbefaler å få barn i løpet av studiene og jeg skulle vært ærlig, så hadde jeg svart: «Vent med å få barn til du er ferdig med å studere, med mindre du er veldig tålmodig, har god økonomi, eller liker å rive deg i håret i frustrasjon av systemer som ikke fungerer».

Erna, lurer du fortsatt på om det er for vanskelig å få barn tidlig, eller mener du at du har lagt godt til rette for at flere skal få barn i studietiden?

Da er du velkommen til å ta kontakt med meg for å utveksle erfaringer.