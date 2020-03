Jeg håper du ser hvem som står på barrikadene for deg

Nå forstår vi virkelig verdien av fagforeningene.

Så mange som mulig burde være medlem av en fagforening nå, mener Siv Lyngtun. Foto: Tine Wahlstrøm

Debattinnlegg

Siv Lyngtun Batteriet Vest-Norge, Kirkens Bymisjon og tillitsvalgt i Fagforbundet

Det er mange som takker ulike yrkesgrupper i disse dager. Selv vil jeg slå et slag for fagforeninger, tillitsvalgte og organiserte over det ganske land!

Jeg håper alle i disse dager ser hvem som står på kravene, informerer i alle kanaler, kjemper for rettighetene våre overfor myndighetene, og gjør alt de kan for at sikkerhetsnettet skal være best mulig i en meget krevende tid.

Jeg har aldri forstått hvorfor folk ikke melder seg inn, men har registrert at folk med langt bedre økonomi enn meg selv sier det er for dyrt, og skylder på høy skatt grunnet alle dem de mener tapper velferdsstaten.

Men kanskje det nå er viktig for deg at velferdsstaten fungerer, når du er blitt syk, i karantene, permittert eller kanskje står i fare for å miste jobben på grunn av konkurs?

Det er dette vi andre har skodd oss for i bedre tider. Det er her vi har investert «sparepengene» våre. For at alle skal være trygge når krisen rammer. Og nå jobber de på spreng!

Det er aldri for sent å innse at en ikke har kjøpt billett, men kjørt buss likevel. Den skulle jo tross alt samme vei. Hvis for mange tenker slik blir det dårligere tilbud, færre avganger og etter hvert så slutter bussen å gå.

Fagforeningene trenger muskler for å jobbe for oss alle. De må bygges over tid for at det skal fungere i krisetider. Vi som har arbeid og inntekt, trenger ikke være gratispassasjerer.

Vi bør for vår egen, og alles del, ta oss råd til et månedskort. Meld deg inn i en fagforening!

