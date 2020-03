Hjemmeskole er bra, men ordentlig skole er best!

Jeg savner alle i klassen og lærerne.

Publisert Publisert Nå nettopp

Oda (8) setter pris på at lillesyster Synne (6) også er hjemme, sånn at de kan leke sammen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Oda Vatshelle Bratberg Snart ni år, Midtun skole

Å være hjemme fra skolen er litt kjekt, og litt dumt. Jeg savner alle i klassen, og lærerne. Det er dumt at vi ikke kan besøke venner og familie. Jeg gleder meg til å besøke familien min.

Her hjemme pleier jeg å gå i hinderløypen vi har laget i gangen og gjøre leksene som vi har fått fra lærerne. Det gøyeste er leksebingoen, som lærerne har vært så snille og gitt oss.

Der skal man lage god mat, rydde rommet, gå turer, spille spill og mange andre gøye ting.

Heldigvis får vi gå mange turer, og vi spiller fotball og Pokémon Go. Hvis noen av naboene er ute samtidig som oss, så får vi ikke leke sammen, og må holde oss på en meters avstand – det er ikke noe lett.

Heldigvis har jeg en søster å leke med. Det hjelper litt.

Jeg håper at det ikke blir så mye mer enn to uker å være hjemme. Når jeg kommer tilbake til skolen kommer jeg til å være mer glad enn noensinne for å være der.

Hjemmeskole er bra, men ordentlig skole er best!