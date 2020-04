Den andre historien om Wuhan

For tyve år siden var byen episenteret for lykke, glede og takknemlighet.

Bildet av Frøydis Otre er tatt for 20 år siden i Wuhan, dagen før hun fikk holde sin datter for første gang. Foto: Privat

Debattinnlegg

Frøydis Otre Møhlepris

Etter et svangerskap som hadde vart i 2 år og 7 måneder skulle jeg endelig bli mamma.

Å jo da, adoptivmødre kan også bli gravid. Mentalt startet svangerskapet da adopsjonssøknaden var sendt. Det lille barnet, fortsatt ukjent for sine kommende foreldre, begynte å vokse ikke i en livmor, men i hjertet. Forventningen var plantet.

Gleden over en prosess som var i gang. Redselen for at noe kunne gå galt. Utålmodigheten som vokste proporsjonalt med år og måneder som kom og gikk, i en uendelig ventetid.

Frøydis Otre Foto: Privat

I 2000 var Wuhan episenteret for lykke, glede og takknemlighet. Wuhan ble fødestuen til syv norske familier som endelig fikk døtrene sine. Syv familier som hadde ventet så uendelig lenge og som hadde vært klar så uendelig lenge. Som hadde tenkt alle de positive og negative tanker som er mulig å tenke, mens man venter på livets mirakel. Og en junidag for 20 år siden var det vår tur.

Den gangen var Wuhan en by med 7 mill. innbyggere. I turistbøker kunne man lese at som turistby var byen unnagjort på en dag. For meg spilte dette ingen rolle. Byen kunne liknet et månekrater for min del, jeg hadde likevel sett på den som et av de vakreste steder på jorden.

På samme måte som en fødende kvinne vil oppleve fødeklinikken som det nydeligste stedet i universet i det øyeblikket den nyfødte er kommet til verden og lagt på mors mage.

Dette året ble Nina storesøster og de seks andre familiene fikk sine førstefødte. Noen år senere fikk fem familier datter nummer to. Jeg er evig takknemlig for at de syv familiene, med små og store mellomrom, har holdt kontakten i disse årene.

Syv familier som fikk sitt inderligste ønske oppfylt, som har elsket og fortsatt elsker døtrene sine hver eneste dag. Til sammen 13 vakre nydelig unge kvinner som har valgt og skal velge sine veier i livet.

Det livet som akkurat nå er i en surrealistisk fase, men som en dag blir normalisert igjen. Kanskje blir den fremtiden som venter en med nye verdisett og tankegang.

Da har det kommet noe godt ut av en unntakstilstand som for mange kan fremstå som totalt uvirkelig. Akkurat nå står en hel verden sammen mot en felles fiende. Steder, byer, land og ikke minst menneskene trenger å bli sett, hørt og tenkt på.

Man trenger en kjærlighetserklæring, en god tanke eller et varmt smil. Ikke noe sted i verden er enten / eller. Et regnskap går i balanse når vi har både pluss og minus. Derfor skal ikke Wuhan kun huskes som stedet koronaviruset først ble oppdaget. Det eneste som er sikkert er at i disse tider er mye svært usikkert.

Hadde ikke Wuhan blitt startpunktet for denne pandemien, kunne det skjedd i en annen by, i et annet land. Derfor er kanskje den viktigste lærdommen at livet kan være skjørt, men vakkert. Fremtiden er usikker, men forlokkende, og mennesker på sitt beste når de står på samme side.

Og det er den samme solen som kiler oss på kinnet, uansett hvor i verden man befinner seg. Det er den samme månen jordens befolkning ser på i klare nattetimer.

Når jeg tenker på Wuhan vil det alltid være i takknemlighet, glede og med vissheten om at det var her livets største lykkelige øyeblikk ble virkeliggjort for meg.

Dette er en hyllest til de 13 unge kvinnene. Vakrere og bedre døtre kunne ingen fått.

