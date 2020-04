Krisen krever et handlekraftig byråd

Bergens Tidende skriver på lederplass at bergenserne må få vite hvordan byen blir styrt i den krisen vi nå står i. Dersom BT skulle være i tvil; det er byrådsleder og byrådet som leder byen vår – også i krise.

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Erlend Horn Byråd for sosial, bolig og inkludering (V)

Lubna Jaffery Byråd for arbeid, sosial og bolig (Ap)

Endre Tvinnereim Byråd for barnehage, skole og idrett (Ap)

Byrådsleder er byens leder og den som har øverste beslutningsmyndigheten i kriseledelsen. Byrådet står alltid over kriseledelsen, bystyret står alltid over byrådet og med unntak av selve krisehåndteringen styres byen vår på helt ordinær måte. Heldigvis.

Fredag 28. februar satte Bergen kommune kommunal kriseledelse for effektivt å håndtere koronapandemien. Forberedelsene for å kunne møte pandemien hadde da allerede pågått siden midten av januar, med jevnlige koordineringsmøter med Helse Bergen, klargjøring av smitteverntiltak og forberedelser til mottak av de første mistenkt smittede ved Bergen legevakt. Kriseledelsen ble som planlagt mobilisert ved første bekreftede smittetilfelle i Bergen.

Vanligvis mobiliseres kriseledelsen i Bergen kommune i snitt cirka seks ganger i året. På samme måte som ved disse hendelsene innehar kriseledelsen, som nå håndterer koronapandemien, en egen krisefullmakt så lenge kriseledelsen er mobilisert. Krisefullmakten gir kriseledelsen de fullmakter som er nødvendige for iverksettelse av relevante skadebegrensende tiltak i en krisesituasjon. Ordinær drift følger fortsatt ordinære beslutningsprosesser.

BT skriver følgende i sin leder: «Sjølv om byrådsleiar Roger Valhammer er med, og også har siste ordet, er det demokratiske underskotet problematisk.» Dette må bero på en misforståelse og en manglende kjennskap til den parlamentariske styreformen i Bergen. Byrådsleder er alltid overordnet leder i Bergen kommune, i byrådet og i alle beslutningsorgan byrådsleder deltar. Det er byrådsleder som innehar den øverste beslutningsmyndigheten i kriseledelsen.

I Bergen er ikke krisefullmakten delegert fra bystyret til en ansatt rådmann/kommunedirektør, som i de fleste kommuner i Norge, men til byrådet. Når krisens karakter, eller behovet for raske avgjørelser, tilsier at byrådet selv ikke kan være kommunens kriseledelse, er det byrådsleder eller dens stedfortreder i byrådet som disponerer krisefullmakten på vegne av hele byrådet. I dagens krise er dette byrådsleder Roger Valhammer, og han er den som på byrådets vegne avgjør bruk av krisefullmakt i kriseledelsen og står ansvarlig for beslutningene.

Det som kanskje har forvirret BT, er at det i vår kriseledelse er kommunaldirektør på byrådsleders avdeling, altså byrådsleders direkte underordnede, som er operativ kriseleder. Det betyr at han koordinerer, gir oppdrag og disponerer ressursene innad i kommunen på tvers av alle byrådsavdelingene – i tråd med parlamentarismens styresett hvor byrådet styrer driften av kommunen gjennom sine kommunaldirektører.

For byrådet er det viktig at vi ved alle kriser og/eller hendelser søker, så raskt som mulig, å komme tilbake til normal drift. Dette har også vært slått tydelig fast i Bergen kommune sin beredskapsplan siden 2014, hvor det står at «Bergen kommune skal tilstrebe å komme tilbake i en normal driftssituasjon, der de ordinære fullmakter gjelder, så snart dette er mulig og forsvarlig, og normalt senest innen 72 timer».

For øvrig står ikke dette i krisefullmakten, slik BT i sin leder skriver, men er en begrensing byrådet selv har vedtatt. Koronapandemien er en krise som er av en annen karakter og kompleksitet enn noen andre kriser vi har opplevd i Bergen i nyere tid. Det er bakgrunnen for at kommunen fremdeles er organisert i kriseledelse, og at byrådet enda ikke har vurdert det forsvarlig å gå tilbake til en normal driftssituasjon. Så vidt vi kjenner til er dette sammenfallende med vurderingene gjort i alle de største byene i Norge.

I en krise må byrådet og kriseledelsen kunne handle raskt og effektivt, og da er ikke ordinære driftsfullmakter tilstrekkelig. Det ville for eksempel ikke vært mulig å raskt sikre tilstrekkelig personell- og ledelsesressurser, fått opp ny behandlingskapasitet i form av egne luftveisklinikker og egen koronaklinikk, eller sikret tilstrekkelig smittetesting eller skaffet til veie nytt smittevernutstyr. Tvert imot ville ordinære prosesser potensielt tatt måneder. Det er det ikke tid til i en krise der det handler om å begrense smitte og redde liv.

I første del av krisehåndteringen under denne krisen skjedde hendelsene så raskt at det ikke var mulig å samle hele byrådet. I denne tiden ble de ordinære rutinene og den etablerte praksisen om at avgjørelsen tas i kriseledelsen fulgt, men byrådet har likevel vært løpende orientert av byrådsleder. Det vil si at alle de vidtrekkende beslutningene fattet etter Smittevernloven, som tillegger bystyrets myndighet og dermed er omfattet av krisefullmakten, har vært gjort av byrådsleder i forståelse med byrådet.

Når behovet for kriseledelse i denne ekstraordinære situasjonen har vart i lengre tid enn vanlig praksis, mener vi det er riktig at beslutninger etter Smittevernloven, prinsipielle vurderinger og i saker hvor bystyret har beslutningsmyndighet, løftes til byrådet. Dette har derfor vært praksis siden 16. mars, da byrådet startet med å ha minst ett daglig møte i forbindelse med koronapandemien. Det er en demokratisering av beslutningene som aldri tidligere har vært gjort i en krise i Bergen.

Vi deler like fullt BT sitt syn om at byrådets fullmakt § 9 kriseledelse ikke er vedtatt av bystyret med tanke på denne type krise – en krise som har mange faser, hvor utviklingen er usikker og hvor krisehåndteringen dermed også varer over lang tid. Det understrekes også av at det ikke har vært tilstrekkelig å kun holde ordfører orientert, som fullmakten krever. Det har vært behov for tett dialog mellom byrådsleder og gruppelederne for alle partiene i bystyret, og forretningsutvalget gjorde 31. mars 2020 vedtak om utvidede forretningsutvalg med alle gruppelederne i forbindelse med koronapandemien.

Byrådet mener derfor at bystyret bør ta stilling til, og vedta, hvilke fullmakter byrådet bør ha for å håndtere koronapandemien, og at dette bør vurderes på nytt i hvert bystyremøte så lenge behovet for utvidede fullmakter anses å være til stede. Byrådet har allerede varslet at vi vil fremme en slik sak til neste bystyremøte. Når det er sagt arbeider byrådet løpende med å normalisere så mye som mulig så raskt som mulig, slik at krisefullmakt ikke lenger skal være nødvendig.

Frem til krisen er over kan bergenserne være trygge på at byrådet og byrådsleder, faglig fundert og i samspill med noen av landets mest kompetente ledere på krisehåndtering, smittevern og beredskap, tar de beslutningene som er nødvendige for å håndtere krisen.