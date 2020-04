Vi har lite å tape og mye å vinne

Permitteringene under koronakrisen må få oss til å tenke nytt, også om flerkulturelt gründerskap.

Mennesker som kommer til Norge, har kunnskap og kompetanse som er unik, skrier Stina Ihle Amankwah (t.v) og Francine Mbanza Jensen. Foto: Privat / Arne Beck

Stina Ihle Amankwah, rådgiver i Minotenk, Francine Mbanza Jensen, veileder i Nora, Nav Årstad, og styreleder i Cre8 Gründerhus

Koronapandemien er ikke bare en krise for folkehelsen. Den er også en global økonomisk krise.

Viruset farer fra land til land som en skogbrann. Mye går tapt, men i asken kan også nye spirer vokse frem. Forskning viser at økonomiske kriser kan være en driver for innovasjon og entreprenørskap.

Vi ønsker å tegne et mer optimistisk bilde for fremtiden: Vi har en mangfoldig og ressurssterk arbeidsstyrke, og mange ønsker å skape gode arbeidsplasser for seg selv og andre.

Et eksempel er innvandrergründere, som er mer åpne for å ansette innvandrere enn resten av befolkningen, og derfor er sentrale i inkluderingsdugnaden.

Innvandrere med gründerbakgrunn fra land med kriser som fattigdom, krig og systemkollaps, besitter verdifulle erfaringer som vi kan dra nytte av i Norge. Her starter mange egne bedrifter for å unngå arbeidsledighet eller undersysselsetting.

Dette er et fenomen som ofte blir ekstra tydelig i kriser, og det er det vi ønsker at myndighetene skal legge til rette for.

Entreprenørskap basert på økonomisk overlevelsesstrategi, kalles «necessity entrepreneurship». De positive sidene ved slikt entreprenørskap er at mennesker som ellers ville stått utenfor arbeidslivet, deltar, får en inntekt og betaler skatt.

Samtidig får de økt selvfølelse og mestring, som gir bedre fysisk og mental helse.

Det er også negative sider ved denne typen entreprenørskap. Selv om gründere er gode i sitt fag, har ikke alle forutsetninger for å være en god bedriftseier. Det er ikke slik at en dyktig snekker automatisk greier å skape et godt snekkerfirma. Kanskje snekkeren verken har tid eller interesse for administrasjon.

Dessuten innebærer det å være selvstendig næringsdrivende en høyere økonomisk risiko enn å være ansatt.

Disse barrierene kan vi som samfunn velge å bygge bro over. Da blir risikoen lavere for den enkelte gründer, og flere dyktige fagfolk får mulighet til å utøve yrket sitt.

Tiden vi beveger oss inn i nå, vil bli krevende, men åpner også for nye muligheter og skaper nye behov i samfunnet og markedene. En helt ny situasjon krever at vi forandrer måten vi tenker på, at vi revurderer hvordan vi bruker ressurser, og hvilke ferdigheter som er verdifulle.

Mennesker som kommer til Norge har kunnskap og kompetanse som er unik, og som man ikke kan lese seg til. I mars kunne vi for eksempel lese om Sisters in Business i Oslo. Bedriften ble startet for å skape arbeidsplasser for innvandrerkvinner med lite formell kompetanse, men mye praktisk kunnskap og erfaring.

Nå har de lagt om for å sy sårt tiltrengte smittevernfrakker til helsepersonell, og bedriften vurderer ifølge e24 å oppbemanne. Sisters in Business er ikke bare med på å løse krisen i helsevesenet, men også den økonomiske krisen ved å sikre arbeidsplasser og skatteinntekt i denne perioden.

Denne typen dugnad bør inspirere flere.

Den økonomiske risikoen enhver entreprenør må ta, er for noen for stor. Fra studier om hva som skaper de største hindringene for flerkulturelt entreprenørskap, vet vi at en av de store bekymringene er å miste rettigheter på NAV i en oppbyggingsperiode.

Personer som mottar ulike stønader, kan bli fratatt støtten, dersom de starter en bedrift uten å søke om det. Dermed blir terskelen betydelig høyere for personer som i dag lever på penger fra NAV; ikke på grunn av manglende kunnskap eller ferdigheter, men fordi de ikke har inntekt til å dekke livsopphold mens de bygger opp bedriften.

I en situasjon der mange vil stå uten inntekt, mener vi at dette er en barriere som kan stå i veien for etableringen av sårt tiltrengte arbeidsplasser.

Gjennom mer fleksible ordninger i NAV-systemet, kan flere potensielt bruke denne perioden til å utvide arbeidsstyrken ved å få muligheten til å bruke sine ferdigheter. Dette er tiden for å tenke sammen, og utveksle og satse på innovative og nyskapende ideer.

Vi vil gi honnør til Fellesforbundet, som har oppfordret myndighetene til å legge til rette for at permitterte kan få et kompetanseløft. Det blir en ressurs i det grønne skiftet.

Det er betryggende at ledere hever blikket, og setter ord på hvilket arbeidsliv vi ønsker å ha på den andre siden av krisen. Vi vil ha en inkluderende, kompetent og konkurransedyktig arbeidsstyrke, og den må vi begynne å bygge allerede nå.

Derfor vil vi oppfordre myndighetene til å legge til rette for innovasjon og entreprenørskap for alle grupper i denne perioden.

Vi vil også oppfordre gründere til å samarbeide og utfordre hverandre. Vi kan komme ut av denne krisen med fleksible og robuste forretninger som komplementerer hverandre, og som styrker den velferdsstaten vi nå er mer avhengig av enn noensinne.

Vi har lite å tape og mye å vinne.