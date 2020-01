Sats på unge, lokale gutter!

Det tar tid å lage et solid fundament, men til gjengjeld vil det vare i flere sesonger.

NABOLAGET: Innsenderen tror det er lettere for publikum å identifisere seg med Brann-spillere fra Bergen og omegn. Foto: Terje Bendiksby

Ole Bjarne Amdahl Brann-supporter

At 2019 var en fiaskosesong, er stort sett alle enige om. Sesongen gikk som en jojo, klubben ble vekselvis genierklært men mest det motsatte.

Strategien om å «kjøpe seg til rask suksess» gikk dårlig. Er det tatt et skikkelig oppgjør med denne holdningen, eller er det fremdeles den rådende filosofien i grunnmuren ved Kniksens plass? Er det kommet på plass en langsiktig innstilling om «å bygge stein på stein»?

Dette er det tradisjon for på Vestlandet. Å satse på lovende, lokale spillere, vil være en kultur tuftet på dette grunnlaget. Er de som råder i klubben de eneste som ikke ser viktigheten av dette?

Klubber med suksess i år, som f.eks. Viking, Haugesund og Odd, er tuftet på dette. Alle har et solid forsprang på Brann. I disse klubbene finner man mange lokale gutter. Som regel løper disse i flertall ut på gresset og begeistrer publikum.

På Stadion ønsker folk i hovedsak å heie på bergensere, striler og vestlendinger. Folk fra nabolaget, som de kan identifisere seg med, som Fredrik Haugen, Håkon Opdal og Azar Karadas sitt kaliber. Pluss noen «fargeklatter» utenfra. Hvor kom Roald «Kniksen» Jensen, Rolf Birger«Pesen» Pedersen, Egil Austbø og Erik Huseklepp fra?

Det neste spørsmålet er om dagens stall er den rette. Når spillere mangler fotfeste i vår kultur og «dolker treneren i ryggen», har Brann bokstavelig kjøpt katten i sekken. Tør ledelsen fortsette med denne politikken?

Det er rimeligere og sikrere å satse på unge, lokale gutter, som ser det som en ære å få spille for laget, og som ikke setter seg selv foran klubben eller andre spillere. At samtlige spillere stiller seg bak treneren, er en absolutt forutsetning for suksess. Er dette på plass?

Det tar tid å lage et solid fundament, men til gjengjeld vil det vare i flere sesonger.

