Disse sakene skal vi få gjennom den neste stortingsperioden.

Bergen Næringsråd har gitt oss hordalandspolitikere noen utfordringer. Vi på Høyre-benken tar utfordringen!

Utfordring 1: Økt innovasjons- og omstillingsevene. Vår statsminister er kanskje den stemmen som har snakket klarest om behovet for omstilling. Forenkling av regelverk, reduksjon av særnorske skatter og avgifter, satsing på samferdsel, gode ordninger for å fremme innovasjon og en historisk satsing på forskning og utvikling skal gjøre det lettere å få frem nye produkter og løsninger og omstille oss til en fremtid der olje- og gass betyr mindre.

Utfordring 2: NTP-en som nå er levert, varsler et taktskifte for Vestlandet, og Hordaland spesielt. Likevel krever det at vi fra Hordaland og Vestlandet er klare og tydelige og arbeider hardt for å realisere de prosjektene som ligger her. Vi kommer ikke til å få noen hjelp, der er nok av andre prosjekter i kø. Da er det viktig at vi er tydelige og står sammen om start på E16/K5 så tidlig som mulig, oppstart på Hordfast etter planen, Ringeriksbanen/E16 og bybane for å nevne noen saker der vi må fortsette å stå på barrikadene. Dette er ikke tiden for høyttenkning og soloutspill, dette er tiden for beinhard og målrettet jobbing for å lande de fiskene (veiene og banene) vi har på kroken (i NTP).

Utfordring 3: Vi ønsker også å jobbe for at de statlige jobbene spres. Vi snakker ikke om å strø utover med det resultat at vi blir mindre effektive og vi må betale mer skatt for byråkrati. Nei, vi snakker om å utnytte kompetansen som er rundt omkring i Norge, slik at vi får flere statlige organer utenfor oslogryta.

Utfordring 4: Vestlandet er en landsdel uansett fylkesorganisering. Et vestland uten Rogaland er ikke en landsdel. Vi mener i utgangspunktet at vi ikke trenger mellomleddet som regionene representerer, men vi synes ikke en region er helhetlig uten at for eksempel Sunnhordland og Haugalandet henger sammen i samme region. Stavanger og Bergen er også to sider av samme vestlandssak.

Utfordring 5: Formuesskatten for bedriftene. En skatt som kommer uavhengig av overskudd, har gjort gode jobber utrygge i utrygge tider. Mange har måttet ta ut verdier av bedrifter med underskudd for å betale formuesskatt. Utlendinger betaler den ikke. Mener vi norsk eierskap og norske arbeidsplasser er viktig, så må den bort. Vi vil jobbe for det.

Kort sagt; vi tar utfordringen, for vi vet at fremtidens arbeidsplasser, velferd og trygghet er avhengig av det. Hordaland har gitt oss tillit til å fortsette den jobben vi har startet. Vi vil vise oss tilliten verdig ved å få gjennom disse sakene i denne perioden.