Kanskje feilen var å tro at regissørens status garanterer suksess.

Ettersom DNS hadde en vellykket oppsetning av «Mor Courage» for et par år siden, var det kanskje ikke så rart at teatersjefen lot seg overtale (?) til å sette opp «Det gode mennesket fra Sezuan» i år, et stykke den hitkalte stjerneregissøren har ønsket å sette opp. (Litt rart da, at hun gjør det nå først.)

Hun mislikte den klassiske oppsetningen på Brechts gamle teater i Berlin, for Brecht «ville være samtidig. Han ville være en levende dramatiker. Ikke et bilde på et musealt verk.» Hun hater å kjede seg på teateret, skriver Teatermagasinet. At jeg til dels gjorde det, kan være min feil. Eller kanskje feilen var å tro at regissørens status garanterer suksess.

Dessverre er det nettopp museumsstøv som virvles opp på scenen denne gangen. «Det gode mennesket fra Sezuan» er ikke et godt teaterstykke.

Brecht var en stor teatermann, men selv de beste kan feile. Innrømmes: jeg har ikke lest hele manus. Bare – den totalt uinteressante – innledningen, der de tre gudene søker husrom i Sezuan – åtte sider. Gudene gir den «gode» hovedpersonen Shen Te penger – dermed kan folk kan snylte på henne – men er ellers helt uten betydning for utviklingen. Ikke desto mindre får de her dominere scenebildet i sine latterlige kostymer. Latterlig pompøse, men ikke morsomme. Når klovnen ikke er morsom, er det tragisk.

Rune Sævig

Gudene er like irrelevante for intrigen som vannselgeren som åpner stykket, de øvrige karakterene blir også mest postulater. De har ikke noe å spille på. En medvirkende årsak kan være en annen feiltakelse: Teksten er trolig for kraftig beskåret. Om Det norske teatrets oppsetning for noen år siden skriver en debattant om «tre ulidelig sakte regisserte timer». I Bergen går det unna på en time og førti minutter. Det gir ikke tid og rom og luft til å opparbeide interesse for karakterene. Det angår meg ikke når de i en av scenene sitter i samlet gruppe og skjærer grimaser.

Det er nødvendig å si; det er så visst ikke Ane Skumsvolls skyld! Hun gjør en glimrende prestasjon! Hun engasjerer som skuespiller.

Men problematikken forblir uinteressant. Stykket er ikke godt nok til å forsvare forhåndsomtalenes svulstige utbrudd om det gode mennesket versus det vonde, om verden kan forandres etc. Det etiske dilemmaet som visstnok skal befinne seg her et sted, svever til værs med gudene.

Nå har DNS’ en nyoppsetning av «Vår ære og vår makt» av Nordahl Grieg – godt! Ja, hva med ham? Hva med «Nederlaget»? Der er dilemmaet aktualisert så det svir; kan man streve etter det gode med vonde midler? Evig tidsaktuelt på en helt annen måte den feiltakelsen som har skjedd på teateret nå.