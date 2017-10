Frp driv med politisk karneval kring lagnaden til andre menneske.

Det er i grunnen, slik eg ser det, lett å forstå dagens høgre-høgre-allianse i Noreg: Det eine partiet, Frp, skaper veldige mengder emosjonell og politisk energi gjennom å fyra opp den permanente unntakstilstanden innanfor asyl- og innvandringspolitikken, og dei driv stadig med politisk karneval ikring lagnaden til andre menneske. Det er rett at innstramminga var nødvendig og forankra i ein brei politisk konsensus, men Frp lever av å stadig trø over grensene for sømeleg ordskifte.

Det andre partiet, Høgre, administrerer Noreg gjennom ein teknokratisk politikk, der målet er å leggja maksimalt til rette for kapitaleigarane gjennom skattelette, kutt i formuesskatt og fjerning av arveavgift. Og byggja ned offentleg sektor, gjennom kommunereforma og kommersialisering av velferdstenestene.

Eit anna mål er å skjerpa krava i «arbeidslinja» gjennom kutt i uføretrygda (fjerning av barnetillegget), arbeidsplikt knytt til sosialhjelp (work-fare), og ikkje minst gjennom å opna opp for systematisk bruk av mellombelse arbeidskontraktar. Det siste har bidrege til å forsterka den ville vesten-tilstanden som lenge har vore i byggjebransjen.

Denne politikken for meir fleksible arbeidskontraktar og maksimalt gunstige vilkår for kapitaleigarane er det Angela Merkel har kalla for ein «Alternativlos politik». Det er ein apolitisk politikk, eit politisk «sjølvspelande piano», noko som kan setjast i verk av kven som helst gjennomsnittleg gåverik politikar.

Erna Solberg er rett kvinne til rett tid, og ho er perfekt tilpassa til å setja i verk dette sjølvspelande pianoet. Leiarskapen hennar er å handtera det vanskelege spelet mellom Frp, Høgre og mellompartia. Men ho har ikkje eit sjølvstendig politisk prosjekt som går utover å skapa teknisk og økonomisk effektivitet. Ho er ein politisk funksjonær meir enn ein politisk entreprenør.

Men partiet Høgre er likevel avhengig av den emosjonelle og politiske energien som vert skapt gjennom Frps iscenesetjing av den raudglødande permanente unnatakstilstanden. Høgre heldt seg på sømeleg avstand frå Frps politiske teatereksessar, men dei stoggar ikkje denne kjelda til politisk og emosjonell energi. For denne energien trengst for å driva det sjølvspelande pianoet.