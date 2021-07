Er det uproblematisk å blande vaksinene?

Bergensere bør få se forskningsgrunnlaget.

Theresa Robberstad etterlyser mer data om effekten av vaksineblanding. Foto: Privat

Theresa Robberstad Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Tusenvis av bergensere har fått sin første dose med Pfizer-vaksinen, og mange av dem kommer til å få sin andre dose med en annen mRNA-vaksine, Moderna.

I BT 20. juli kan vi lese åtte spørsmål og svar om Moderna-vaksinen. På spørsmålet «Kan man blande de to vaksinene?» svarer Kjell Haug, assisterende smittevernoverlege i Bergen kommune: «Ja, det kan man.»

Ifølge Haug er Moderna og Pfizer samme type vaksine og kan derfor kombineres. Haug siteres videre: «Man har lang erfaring fra andre land, og virkningen av å kombinere disse to vaksinene er minst like god som om man bruker vaksinene til begge dosene.» Hvilke land, forsøk og erfaringer referer Haug til?

Det vi snakker om her er å blande to nesten like mRNA-vaksiner, Pfizer og Moderna, ikke om å blande to forskjellige vaksineteknologier, slik som virusvektor Astrazeneca og en mRNA-vaksine.

Pfizer bekrefter at ingen data er tilgjengelig om blanding av vaksiner, skriver innsenderen. Foto: KAI PFAFFENBACH / NTB

USA har ferdigvaksinert over 163 millioner innbyggere. 10. mai skriver FDA (Food and Drug Administration, etaten som er ansvarlig for regulering og overvåking av bl.a. legemidler) at de forskjellige vaksinene ikke kan blandes. «Ingen data er tilgjengelig om blanding av Pfizer.»

Biontech vaksinene og andre COVID-19 vaksiner, inkludert Moderna», skriver FDA. Center for Disease Control, på sine sider, sist oppdatert 16. juli 2021, skriver dette om blanding av mRNA vaksinene: «Sikkerheten og effekten av å blande produktene har ikke blitt evaluert. Begge dosene bør blir gjennomført med det samme produktet.»

Den 8. juli 2021 bekrefter Pfizer at ingen data om blanding av vaksiner er tilgjengelig, og at hvis den første dosen som er gitt er Pfizer, bør den andre dosen også være Pfizer.

Mens USA er restriktiv, endret Canada sine anbefalinger om blanding av Pfizer og Moderna. Canadas helsedepartement skriver om denne avgjørelsen, datert 16. juli 2021, at det er ingen grunn til å tro at blanding av mRNAvaksiner er problematisk, men samtidig «finnes det ingen publisert data om effekten av blanding av mRNAvaksiner på dette tidspunktet».

Bergenserne har vist stor tålmodighet og tillit til helsemyndighetene siden den første vaksinen ble satt her i januar 2021. De fortjener å få vite umiddelbart på hvilket forskningsgrunnlag blanding av mRNA vaksinene er blitt tatt, og tryggheten av denne avgjørelsen.

Svar fra FHI: mRNA-vaksinene kan brukes sammen

Geir Bukholm i FHI forklarer hvorfor norske myndigheter har åpnet for å bruke to ulike vaksiner på samme person. Foto: Ole Berg-Rusten

I Bergen har mange som har fått første vaksinedose fra BioNTech/Pfizer, nå fått tilbud om vaksinedose nummer to fra Moderna. Therese Robberstad stiller gode spørsmål som mange lurer på: Er dette trygt, og hva baserer vi vår anbefaling på?

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler innbyggerne i Bergen og i resten av landet å takke ja til tilbudet om vaksinasjon mot covid-19. Vi anbefaler å takke ja til vaksinasjon, uavhengig av om det er med den samme vaksinen de fikk som dose én, eller med den andre mRNA-vaksinen mot covid-19.

Det er riktig at det ikke foreligger resultater fra studier som tester kombinasjon av mRNA-vaksinene, men våre råd bygger på flere typer av vaksinefaglige vurderinger, og mange andre land har praktisert å kombinere forskjellige mRNA-vaksiner. Vi har derimot resultater fra studier av kombinasjon av virusvektorvaksine med mRNA-vaksine, som har gitt gode resultater. Vi vet også at begge mRNA-vaksinene er effektive, også mot Delta-varianten, og at vaksinen fra Moderna ser ut til å ha minst like god vaksineeffekt som Pfizer-vaksinen.

Vaksinasjon er det viktigste redskapet vi har for å bekjempe denne pandemien, og i Norge bruker vi nå vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna i vaksinasjonsprogrammet. De to vaksinetypene bygger på samme teknologi og er designet for å gi beskyttelse mot den samme delen av koronaviruset, også kalt spike-proteinet.

Etter den første dosen med én av mRNA-vaksinene har kroppen lært seg å kjenne igjen spike-proteinet. Når det så gis en dose med den andre mRNA-vaksinen, vil den friske opp og forsterke beskyttelsen som oppsto etter første dose. Det samme skjer når en har hatt koronainfeksjon og bare trenger én vaksinedose, siden immunforsvaret også da gjenkjenner proteinet. Dette tyder på at immunforsvaret reagerer godt, selv om man stimulerer det på to forskjellige måter.

Les også Hva er forskjellene på Pfizer og Moderna-vaksine? Og hva vet vi om kryssvaksinering?

Vårt råd til kommunene er at vaksinasjonen i utgangspunktet bør fullføres med den samme mRNA-vaksinen, men at det ikke er noe i veien for å kombinere de to mRNA-vaksinene hvis det i praksis er enklere. Pandemien er ikke over i Norge ennå, og det er viktig å raskt tilby to doser vaksine til hele den voksne befolkningen for å gi best mulig beskyttelse mot covid-19, og for å begrense smittespredningen.

Det betyr at dersom en kommune som Bergen har vaksinert innbyggerne sine med første dose fra BioNTech/Pfizer, kan innbyggerne få andre dose fra Moderna, dersom det er den vaksinen som er tilgjengelig. Det er ellers også vist at det å kombinere virusvektorvaksiner (som AstraZeneca-vaksinen) som første dose med mRNA-vaksine som andre dose, gir god effekt. En slik kryssvaksinering har ingen andre typer bivirkninger enn det som er sett ved bruk av to doser av samme vaksine.

Kombinasjon av ulike koronavaksiner anbefales av det europeiske smittevernbyrået (ECDC) når den samme vaksinetypen ikke er tilgjengelig. Flere andre land har gjort tilsvarende vurderinger som Norge, og kombinasjon av koronavaksiner brukes i de nordiske landene i tillegg til en rekke andre land, som blant annet Tyskland, Frankrike, Canada og Storbritannia. Det er store befolkninger, og ingen rapporterer om at dette er forbundet med økt risiko for bivirkninger.

Vi fortsetter å følge nøye med på de erfaringer og eventuelle bivirkningsmeldinger som skulle komme derfra, i tillegg til data fra våre egne overvåkingssystemer. Foreløpig har vi ikke sett grunn til å vike fra den vaksinefaglige vurderingen vi har gjort basert på kunnskapen vi har om hvordan vaksinene virker, og erfaringene i Norge og andre land med å kombinere dem.

Rådet vårt er oppsummert i vaksinasjonsveilederen, og kan leses på FHIs nettsider.

Vårt innspill til regjeringen om dette er også publisert på nett.

Det er ikke unaturlig eller uventet at det også gis uttrykk for skepsis og forsiktighet mot å blande vaksiner fra ulike produsenter. Det at det amerikanske smittevernbyrået (CDC) skriver om at man ikke skal kombinere ulike legemidler, er vanlig i vaksineverden. Vaksiner fra samme produsent er det som normalt tilbys og anbefales.

Kombinasjon av ulike vaksinetyper brukes likevel iblant, som for eksempel mot HPV, polio og kikhoste. Det er heller ikke overraskende at legemiddelfirmaet Pfizer mener at de som har startet med Pfizers vaksine, også bør fullføre med deres vaksine. Det viktigste er at en kombinasjon gir like god beskyttelse som det vaksinering fra samme produsent gjør, og at det ikke forekommer andre uønskede bivirkninger enn det som er kjent fra vaksinering fra samme produsent.

Folkehelseinstituttet mener derfor at en kombinasjon av to vaksinetyper med svært lik teknologi og effekt både er forsvarlig og viktig for å fremskynde vaksinasjonstempoet i Norge, ettersom vi nå mottar flere doser av Moderna-vaksinen og færre av Pfizer-vaksinen enn først antatt.

Det er en fordel for Norge at de to vaksinetypene vi tilbyr i vaksinasjonsprogrammet, er såpass like at de kan kombineres og gi god beskyttelse. Vårt fremste mål er å bidra til å beskytte befolkningen mot alvorlig sykdom og død fra covid-19. Vi fortsetter selvfølgelig også med å følge like nøye med på ny kunnskap om vaksinene fremover som vi har gjort til nå. Nå er det opp til befolkningen i Bergen og i resten av landet å si ja til å la seg vaksinere med den vaksinen som tilbys.

Geir Bukholm

Smitteverndirektør og assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet