Kampen om slagordene

Selv kloke karer gjør som Fanden når han leser Bibelen.

Bevisst negativ ordbruk som stempler politiske konkurrenter, er alltid en snedig del av valgkampene, skriver Olav Garvik. Foto: Roar Christiansen (arkiv)

Olav Garvik Møllendal

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Stigmatisering er en viktig ingrediens i valgkampene. Det var vi til gagns vitne til i samband med minnemarkeringene om 22. juli-tragedien. Jonas Gahr Støre greide forunderlig nok å hisse opp den aldrende Oslo-politikeren Fabian Stang. Høyremannen Stang var nær sagt personlig fornærmet og oppfattet at Støre gjøv løs på hans parti.

Det er i en slik situasjon man kan få mistanke om at selv kloke karer gjør som Fanden når han leser Bibelen. Ganske ordrett sa partileder Støre at «politikere på høyresiden må heve stemmen og trekke klarere grenser mot det høyreekstreme». I mitt enfold spør jeg om «høyresiden» er synonymt med Høyre? Har Fabian Stang noen som helst grunn til å hisse seg opp på vegne av Høyre? Selvsagt ikke.

Denne episoden viser at bevisst negativ ordbruk som stempler politiske konkurrenter alltid er en snedig del av valgkampene. Det er ikke så lett å slå tilbake. Vi må for eksempel belage oss på at deler av opposisjonen vil hamre løs på Erna Solberg og hennes kumpaner som representerer «Høyre-regjeringa».

Ja, smatt litt på ordet – «Høyre-regjeringa» (med a, for å være folkelig). Jeg antar at venstrefolk og KrF-ere knytter nevene i innbitt sinne. Og det var selvsagt også meningen! Jeg har hørt flere ganger denne sommeren at Ap-folk og SV-ere knapt snakker om den «borgerlige» regjeringen.

Fagbevegelsens folk er, om mulig, enda mer bevisst i språkbruken. Gjentatt hamring på «Høyre-regjeringa» lyder som et skremsel for å jage tvilende venstrefolk og KrF-ere over til de rødgrønne. LO-ledelsen nøler heller ikke med å plassere særlig Venstre som en naturlig del av «høyresiden» etter at det angivelig har rettet harde anslag mot faglige rettigheter.

Dette vil selvsagt ikke Guri Melby og Kjell Ingolf Ropstad ha hengende ved seg. Men hva kan de vel gjøre? Foreløpig har jeg ikke sett forsøk på å rense kappen for uønsket smuss.

Innsenderen arbeidet i BTs redaksjon, blant annet som politisk journalist, inntil han gikk av med pensjon i 2009. Han var politisk aktiv i Venstre i 1960-årene.