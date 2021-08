Kvifor mange vil ha meir statleg drift, er ei gåte

Staten har inga interesse av å driva kundeservice.

Statlege monopol har ein tendens til å gi oss endelause køar og lang ventetid, meiner innsendaren. Biletet blei tatt utanfor Vinmonopolet på Bergen Storsenter i fjor haust. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Eivind Sangolt

Ein draumesituasjon for kvar ei bedrift er når kundane står i kø for å kjøpa tenestene deira. Når i tillegg bedrifta har monopol og sjølv kan bestemma prisen, kan det ikkje bli betre! Kvar ei bedrift som nokon gong kjem i nærleiken av ein slik situasjon, ville strekt seg langt for å gjera kundane tilfreds.

Staten har monopol på å skrive ut pass og førarkort og bestemmer sjølv prisen. Men i motsetning til private har dei inga interesse av å driva kundeservice.

Skal du ha pass, så still deg i køen, kanskje får du time neste månad, eventuelt månaden etterpå. Og vær påpasseleg og møta presis, elles får du prøva ein annan gong.

«Skal du ha pass, så still deg i køen, kanskje får du time neste månad, eventuelt månaden etterpå», skriv innsendaren. Foto: Lise Åserud / NTB

Skal du ha oppkøyring til sertifikat, så still deg i køen, kanskje får du oppkøyring før året er over – kanskje ikkje.

At dette er ei teneste som samfunnet spør etter og har bruk for, er for etaten uvesentleg.

At ein stor del av befolkninga ynskjer meir statleg styring og drift, beror det på rein dumskap, eller finst det ein fornuftig grunn til det?