Jeg tror at separatistbevegelsen i Catalonia kommer til å bukke under av sin egen trangsynthet.

På det spanske justisdepartementets hjemmeside vises et kart av Spania med 2382 små flagg. Hvert flagg markerer en massegrav for mennesker som «forsvant på grunn av vold under borgerkrigen (1936-39) og de neste 37 årene av politisk undertrykkelse», som det står ved gravene.

Sammen med kartet er en liste over Franco-diktaturets «påtvingede forsvinninger». Listen består av 114.226 navn på menn, kvinner og barn. At kartet i det hele tatt er lagt ut, forklares av loven fra 2007 om «Minnet om historien». Loven, som ble stiftet med tanke på borgerkrigen og Franco-tiden, slår bl.a. fast at enhver har «rett til å få tilbake sine egne og sin families minner». Altså: Menneskers historie, bakgrunn og personlige minner skal reddes fra misbruket og forfalskinger som Franco-regimet gjorde seg skyldig i.

I dag, tirsdag 10. oktober, holder Catalonia og resten av Spania pusten. Kl. 18 skal regionpresident og separatistleder Carles Puigdemont etter planen holde en tale i den katalanske regionforsamlingen. I talen skal han «gi en oppdatering om den nåværende politiske situasjonen». Det er uklart om han holder seg til planen og erklærer uavhengighet.

Når man ikke engang løfter blikket ut av skråsikkerheten og forenklingen, ser man ikke den største faren: At man legger bånd på tanker og argumenter, at man søker å overvinne urettferdigheten som kanskje eksisterer fordi man monopoliserer den for sin egen del.

Når etter Francos død ble det slik? Hvor på veien dukket umedgjørligheten og svermeriet opp? Stemninger lar seg ikke ringes inn. Sikkert er det at innføringen av loven om Catalonias autonomi i 2006 er en milepæl. Høyrepartiet (PP) var ubøyelig: Spania var og skulle forbli ett. De sa et absolutt nei til autonomiloven som den sosialdemokratiske regjeringenen, ledet av statsminister José Luis Zapatero, forhandlet frem med katalanske partier.

PP mobiliserte flere hundre tusen til sine demonstrasjoner. Først for å forhindre det spanske parlamentet i å godkjenne autonomiloven, senere for å få parlamentet til å tilbakekalle sin godkjennelse - alt for å hetse statsminister Zapatero og hans katalanske samtalepartnere. Favorittslagord fra Franco-tiden ble ropt ut: «Arriba España», «Ett eneste stort Spania», «Forræderne».

Og når demonstrasjonene ikke ledet noen vei, når Catalonia i en folkeavstemning ga sitt rungende ja til loven, da vendte PP seg til grunnlovsdomstolen. Store deler av loven stred mot grunnloven og måtte annulleres, hevdet PP.

Regjeringen innvendte: En stor del av de omstridte bestemmelsene finnes i Andalucias autonomilov. Ordlyden er nøyaktig den samme i 32 av dem. PP har aldri kommet med noen innvendinger mot denne loven.

Så hvordan tenker PP? Og hvordan tenkte forfatningsdomstolen som ga PP rett på vesentlige punkt? Dommen på 263 sider var en politisk dom i juridisk språkdrakt. Viktige bestemmelser ble stemplet som ugyldige eller ble gitt en tolkning som uthulet autonomiloven. Det betydde - og betyr - at det som etter grunnloven er gyldig i bl.a. Andalucia, er grunnlovsstridig i Catalonia. Katalanerne ble svært frustrerte, og et separatismens frø var sådd.

Høsten 2010 kom PP med nye konstitusjonelle innvendinger mot katalansk regionallovgivning. Denne gangen mot forbudet mot tyrefektning. De mente at tyrefekting var en «kunstform» som var beskyttet av grunnloven. De mente også at forbudet, som ble innført ved lov, var uttrykk for det katalanske regionparlamentets ønske om å danne en selvstendig nasjon.

Forfatningsdomstolen hevdet at tyrefekting er beskyttet av grunnloven som kunst og kulturarv, og at forbudet strider mot den grunnlovsfestede retten til kultur. Det strider også mot loven om tyrefektning som nasjonal kulturarv. Med andre ord: I Spania er forbud mot tortur - for tyrefekting er faktisk tortur - brudd på grunnloven.

Det skulle bli mange flere slike konstitusjonelle innvendinger, det ble en vane. Og etter hvert fikk forfatningsdomstolen flere og større utfordringer, flere av dem er ikke i overensstemmelse med en rettsstat. Som at de i ekspressfart forbyr folkeavstemninger og Generalitatet i å holde møter (en institusjon som styrer det autonome Katalonia, red. anm.), og at de er både en dømmende og utøvende makt samtidig - en makt som både kan suspendere folkevalgte politikere fra sine oppdrag (bl.a. Catalonias regjeringssjef och Generalitatets president) og dømme dem til høye bøter.

Men er dette nok til å forklare separatistbevegelsen og deres krav og handlinger?

Jeg tror ikke det. Så enkelt kan det ikke være. De katalanska separatistene er en broket gruppe, men én ting har de felles: Hvor de enn er på vei, marsjerer de med noe av nasjonalismens sakramenter i ryggsekken. Det er en reaksjonær bevegelse - i betydningen regresjon. De søker etter noe bortenfor det sammensatte, noe Lilleputt-Absolutt de kan speile seg i. Befridd for komplikasjoner og tvil.

Holder man seg til loven som skal gjelde så snart Catalonia erklæres som selvstendig, er det klart at den nye staten ikke blir noen rettsstat. Det finnes en fullmaktslov som bl.a:

Krever katalansk tvangsborgerskap av alla spanjoler som er i Katalonias folkeregister dagen før selvstendighetserklæringen.

Gir presidenten rett til - alene eller sammen med den ennå ikke folkevalgte regjeringen - til å styre gjennom et dekret.

Sier at dekretet står over grunnloven.

Stadfester at presidenten velger lederen for Høyesterett, og at øvrige dommere skal velges av folkeforsamlingen sammen med presidenten.

Slår fast at den nye staten tar over eiendommer som nå tilhører den spanske staten.

Minner ikke disse lovene om Tyskland i 1933? Jo, uten sammenlignigner forøvrig gjør de det. Uansett er den skisserede rettsordningen autokratisk. Løftene om å holde seg til EU-retten hjelper ikke.

Det er forresten umulig å forstå hvordan et slikt løfte kunne gis. Et av de toneangivende partiene i den planlagte katalanske samlingsregjeringen har jo på sitt program kravet om at Catalonia - som også skal omfatte deler av Frankrike - skal ut av EU og i stedet styrke båndene til Venezuela, Cuba, Sahara, Palestina och Kurdistan.

Jeg tror separatistbevegelsen i Catalonia kommer til å dingle under tyngden av sin egen trangsynthet. Politikk er en vev av tråder, valg og stemninger. Det finnes alltid noe vi overser, eller som ikke kan tvinges gjennom.