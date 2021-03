Konkurranse kan være bra for læring

Ideen om at konkurranse skaper skoletapere, er utbredt. Men i mange tilfeller er det konkurransen som skaper interesse for læring.

«Å la konkurranse komme naturlig inn i læringsprosessen, er noe alle vil kunne ha glede av», skriver Per Bjørnar Grande. Foto: Sigurdsøn, Bjørn / NTB

Per Bjørnar Grande Dosent i kristendom religion, livssyn og etikk, Høgskolen på Vestlandet

Norge er et av de landene hvor skepsisen til konkurranse i skolen er størst. Mye av skepsisen bunner i en i utgangspunktet sympatisk forståelse av likhet og omsorg for alle. Mange synes å se konkurranse som et hinder i realiseringen av de sosialdemokratiske likhetsidealene. Lik verdi i skolen synes å forutsette et svekket konkurranseinstinkt for på den måten å øke barns emosjonelle kapasitet.

Det er svært vanlig at både lærere og pedagoger på høyskole og universitet hevder at konkurranse skaper ekskludering og tapere. Denne myke holdningen ses i sammenheng med at elevene er særdeles utsatt og bør skjermes fra konkurransementaliteten i samfunnet og at skolen heller bør satse på samarbeid og solidaritet.

Per Bjørnar Grande er dosent ved Høgskolen på Vestlandet. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Den negative forståelsen av konkurranse synes å være ideologisk. Ikke så mye politisk ideologisk som pedagogisk ideologisk. Bare det å snakke om konkurranse i skolen som noe positivt synes å skape usikkerhet og frykt. Til tider kan retorikken mot konkurranse i skolen være under enhver kritikk, for eksempel når pedagogene Per Østerud og Jan Johnsen sammenlikner konkurranse i skolen med doping i idretten uten noen forståelse av konkurransens positive effekt innenfor områder som skole, sport og samfunnet for øvrig.

En faktor som jeg tror kan være årsak til at det norske skolesystem sjelden regnes som det mest prestasjonsfremmende og beste, er antallet dager en norsk elev tilbringer på skolen. Norske elever går på skole rundt 190 dager i året, mens for eksempel kinesiske barn har langt flere timer og dager på skolen.

En sommerferie på rundt åtte til ni uker kan ifølge forskning redusere et barns IQ.

Ifølge samfunnsviterne Aksel Sterri og Magnus Rasmussen, må ferien halveres dersom norske elever skal kunne konkurrere med resten av verden i matte og naturfag

Ettersom konkurranse er uunngåelig på grunn av menneskets natur, kan man også se på en mer konkurransebasert skole som noe positivt for læring. Konkurranse fører til at man er nødt til å tilegne seg en viss kompetanse. Ifølge skoleforskerne Sonja Sheridan og Pia Williams er konkurranse også en hjelp til å oppdage ens sterke og svake sider. Man lærer blant annet å hanskes med det å ikke lykkes – noe som er helt nødvendig for å klare seg i samfunnet.

De refererer til pedagogen Joanna Giota, som hevder at konkurranseinnstilte elever i større grad enn vanlig lærer seg å arbeide mot mål hvor de er i stand til å utsette sitt personlig behag. Denne innstillingen kan kanskje synes krevende, men er utvilsomt en oppskrift for å lykkes i livet.

Jeg tror også at man må rette fokuset mer på relasjonene mellom de konkurrerende. Er de gode, er det nesten grenseløst hvor mye konkurranse som tåles uten at man blir uvenner.

Med tanke på hvordan andre preger ens læring, anbefaler jeg en læringsstrategi hvor man fokuserer mindre på elevens indre motivasjon og mer på modellæring (observasjonslæring, red.anm.). I mange tilfeller er det ikke temaet i seg selv som inspirerer, men hvordan det presenteres. Spesielt yngre elever lærer gjennom å imitere modeller, og i mange tilfeller er det selve konkurransen som skaper interessen.

Hvis man ser på utfordringene blant spesielt begavede elever, virker det som om konkurranse ikke er problemet, men heller det motsatte. I deres tilfelle kan antielitismen i det norske utdanningssystemet ha hatt en del negative virkninger.

Spesielt begavede elever har utfordringer i norsk skole og flere får atferdsvansker, skriver innsenderen. Foto: Nikita Solenov (arkiv)

I «Elevenes verden» konkluderer Gunn Imsen med at norsk skole passer best for de i midtsjiktet. Forskning på de 5 prosent flinkeste elevene åpenbarte at rundt 40 prosent av dem hadde emosjonelle problemer. Ifølge Tove Hagenes har det innenfor norsk pedagogikk vært liten interesse for teoretisk flinke elever. Hun refererer fra en studie fra 2001 hvor det viste seg at gutter med en IQ mellom 140 og 154 hadde samme grad av atferdsvansker som elever med læringsvansker.

Hagenes hevder på oppsiktsvekkende vis at elever med en IQ på rundt 140 kaster bort halvparten av tiden på skolen, mens de med en IQ på 170 kaster bort all tid. Denne studien indikerer at norsk skole er lite tilrettelagt for de flinkeste og at tilpasset opplæring også burde rettes mer mot de virkelig flinke, slik at trivselsfaktoren øker.

Man kan saktens spørre seg om ikke det er en viss skepsis mot de flinkeste innebygd i det norske utdanningssystemet? Noe er kanskje positivt på den måten at man viser at en persons verdi ikke beror på ens intellektuelle kapasitet, men det kan også være misunnelse og en misforstått tolkning av de sosialdemokratiske idealene.

Det kan også tyde på at det er strukturelle svakheter i den sosialdemokratiske skoletenkningen. Fokus på de flinkeste kan ses som noe destabiliserende i forhold til likhetsidealene.

Mye tyder på at konkurranseinstinktet ikke bare er en latent og negativ drift i mennesket, men en naturlig del av oss. Å la konkurranse komme naturlig inn i læringsprosessen, er derfor noe alle vil kunne ha glede av.