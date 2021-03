Derfor bruker staten for mye penger

Tre årsaker til konsulentbruken.

Finansminister Jan Tore Sanner har ansvaret for den statlige pengebruken. Her legger han frem statsbudsjettet for 2021. Foto: Heiko Junge, NTB

Harald Alfsen Partner/advokat, spesialist i offentlige innkjøp

BTs lederartikkel 16. mars er opptatt av at staten bruker for mye penger på konsulenter, og at regjeringen ikke klarer å holde pengebruken nede.

Det er flere årsaker til at dette ikke er så rart. For det første har ikke staten satset på å ansette dyktige innkjøpere i stor nok grad.

Harald Alfsen er advokat og spesialist i offentlige innkjøp. Foto: Stiegler Advokatfirma AS

I statens stillingssystem er det hundrevis av stillingskategorier, med lederstillinger som for eksempel kontorsjef, økonomisjef, administrasjonssjef og personalsjef. Men ikke innkjøpssjef som egen stillingshjemmel, selv om offentlig sektor bruker over 500 milliarder kroner i året på innkjøp.

Når ikke stillingene har status, får man heller ikke nok oppmerksomhet rundt dette.

For det andre er det for svak satsing på utdanning innenfor innkjøpsfag og offentlige anskaffelser, og for få studenter som finner dette attraktivt.

For det tredje har regjeringen i sin strateg at dens egen fagrådgiver for innkjøp, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, bare skal utvikle strategier og maler, og ikke gi konkrete råd til offentlige innkjøpere.

Lederartikkelen mener at regjeringen må ta styringen over konsulentbruken, og avslutter med: «Men dei endar vel opp med å leige nokon inn som kan få det til».

Men hvem skal leie inn de som skal leie inn, hvis ikke det offentlige har god nok innkjøpskompetanse?

Det trengs et krafttak for innkjøp i offentlig sektor. Bare på den måten kan det offentlige over tid bli mer selvhjulpen med kompetanse og kapasitet.