La oss fortsette med hjemmekontor etter korona

Det er mange fordeler med å jobbe hjemmefra.

Hjemme har du mulighet til å gjenoppdage stillheten – så lenge internettet fungerer og ungene er på skole, skriver Paul Johannessen. Foto: Thomas Brun, NTB (illustrasjonsfoto)

Paul Johannessen Bystyrerepresentant, MDG Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi runder nå et helt år hvor pandemien har tatt full styring over livene våre, og vi er mange som er drittlei hele opplegget. Hjemmekontor, mangel på sosiale sammenkomster, flytting av avtaler, avlysning av arrangementer og ferier er bare forbokstaven.

Verst er det selvsagt for dem som har blitt alvorlig syke som følge av covid-19. Helsearbeidere og andre i frontlinjen har hatt et enormt arbeidspress, og studentene har opplevd en studietid helt utenom det vanlige, som tærer på den mentale helsen deres.

For oss som «bare» må jobbe hjemmefra er det lett å klage på hjemmekontor. Men av hensyn til klima, lommeboken og folkehelsen bør vi fortsette med det etter pandemien er over.

Paul Johannessen (MDG) mener det er gode grunner for en skål for hjemmekontoret. Foto: MDG

Hjemmekontor kan være svært tidsbesparende. Om reisetiden til arbeidsplassen din har vært 10, 30 eller 60 minutter, så har du vunnet tilbake den (ubetalte) tiden. Likeså er det med jobbreisene med fly til frokostmøter i andre byer.

Det er tid som kan benyttes til helt andre ting, som å bake et godt surdeigsbrød, lage et skikkelig måltid for familien eller en ettermiddagstur i parken. Den nyvunne tiden er et kjærkomment tilskudd i den ellers travle hverdagen.

Hjemmekontor har også gitt mange et nytt pengesyn. Utenlandsturen som det ikke ble noe av og byturene med shopping og restaurantbesøk som uteble, er penger spart. Pandemien har ikke tatt knekken på økonomien, men ført til en uvant dynamikk.

Les også Dette kan du gjøre hvis folk ikke vil tilbake til kontoret

Mange lider økonomisk, og for utelivs- og turistnæringen er det en stor økonomisk påkjenning. Andre næringer vokser mye. Mens lyset i favorittforretningen din er slukket den ene dagen, har alt inventaret forsvunnet det neste. Når lokalet dukker opp på Finn.no, svinner håpet for godt. Butikken er gått konkurs.

Til deg som kjeder deg på hjemmekontor og har spart penger i pandemien: Du kan utgjøre en forskjell ved å hjelpe din lokale bedrift med å overleve pandemitiden. Bestill take away litt oftere eller se digitale konserter med din favorittartist, for eksempel.

Om du jobber på en åpen kontorplass til vanlig, har du mulighet til å gjenoppdage stillheten. For mange har færre forstyrrelser bidratt til en mer effektiv arbeidshverdag. Hjemmekontor trenger ikke ødelegge for produktiviteten – så lenge internettet fungerer og ungene er på skole.

At flere sitter hjemme og jobber er positivt for luften, folkehelsen og klimaet, mener innsenderen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Spaserturene gjennom byen har aldri vært så rolige som da Norge stengte ned i mars i fjor. En by nærmest uten trafikk ga luften og klimaet en pause fra eksos og andre farlige gasser som menneskenes aktiviteter fører med seg.

En ny rapport har beregnet at en av fem dødsfall i verden skyldes luftforurensing, og det viktigste tiltaket mot dette er redusert trafikk. Hjemmekontor holder trafikken nede, gir bedre luft og bedrer folkehelsen.

Når denne pandemien er historie, bør vi beholde hjemmekontor-kulturen og legge til rette for at de som kan og vil jobber hjemmefra, permanent eller i ny og ne. Det vil spare tid for den enkelte og lette på tidsklemma.

Det kan være mer effektivt enn å sitte på kontoret, og det er positivt for lommeboken, luften, folkehelsen og klimaet.

Skål for hjemmekontor!