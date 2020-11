Ulovlig begrensing på fem personer

Dette er et massivt inngrep i privat- og familielivet.

Byrådet i Bergen har gått for langt, mener jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Hans Fredrik Marthinussen Professor i rettsvitenskap, UiB

Bergen kommune har annonsert at de fra lørdag vil forby mer enn fem personer i samme hjem, uten andre unntak enn tilfeller der det allerede er mer enn fem personer i husstanden.

Bergens omegnskommuner har sluttet seg til dette forbudet, tilsynelatende uten å gjøre en selvstendig vurdering av om dette er nødvendig i den aktuelle kommunen.

Dette er svært inngripende tiltak som rammer den delen av vår privatsfære som har sterkest grunnlovsmessig og menneskerettslig vern.

Forbudet innebærer at en aleneforelder til fire barn ikke kan få en av sine foreldre innom for avlastning i hverdagen. Det innebærer at en «helgepappa» som lever i en familie på fem, ikke kan få besøk av sitt barn i helgen.

Forbudet innebærer at i en familie på fem, kan et barn i åttende klasse ikke få besøk av en klassekamerat. To besteforeldre kan ikke besøke barn og barnebarn i en typisk kjernefamilie på fire.

Dette er et massivt inngrep i privat- og familielivet, og Grunnloven § 102 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8 stiller da svært strenge krav til nødvendighet og proporsjonalitet.

I dette tilfellet får vi dessuten ingen grundig begrunnelse, og vi får ikke vite hvilke vurderinger som ligger bak. Til alt overmål sier forarbeidene til smittevernloven at det «ikke vil være anledning til å isolere nære familiemedlemmer» fra hverandre.

Dette gjøres altså mens byens restaurant- og uteliv fortsatt er åpent.

Det er klart at myndighetene har et vidt spillerom for inngripende tiltak, når liv og helse skal beskyttes under en pandemi. I dette tilfellet har imidlertid byrådet i Bergen gått for langt, og en forskrift med det innhold Valhammer har varslet, vil være ugyldig.

Dersom byrådet ønsker å begrense sosiale samlinger av «festlig art», som man bare kan gjette er det egentlige formålet, er det langt mer treffsikkert å gjøre som nasjonale myndigheter, og sette et tak på antall gjester i husstanden, for eksempel to eller tre.