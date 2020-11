Støtter du ham fortsatt, Moltu?

Skal vi ikke legge vekt på presidentens oppførsel og væremåte?

Før valget gikk Tomas Moltu (Partiet De Kristne) ut med et helhjertet forsvar for USAs president, Donald Trump. Innsenderen lurer på om Moltu holder fast ved støtten, også nå når Trump nekter å godta valgresultatet. Foto: Faksimile, BT 20. oktober 2020

Olav Garvik Møllendal

Etter at Joe Biden omsider trakk det lengste strået i USA, velger jeg å trekke frem et leserinnlegg i BT som Tomas Moltu fikk på trykk 20. oktober.

Den tidligere KrF-politikeren leverte et feiende friskt forsvar for Donald Trump, og håpet så inderlig at hans vyer og standpunkter skulle få prege amerikansk politikk også i de kommende fire årene.

Tidligere BT-journalist Olav Garvik undrer seg over Tomas Moltus entusiastiske støtte til Donald Trump. Foto: Morten Holm / Scanpix

Jeg skal ikke strø unødige mengder salt i sårene nå i nederlagets høstmørke. Men det er flere ting i Moltus artikkel jeg har gått og grublet på, og ikke greid å få til å stemme med det inntrykket jeg har hatt av Moltu som en ganske forstandig politiker.

La gå at Moltu roser Donald Trump opp i skyene for Midtøsten-politikken, abortstandpunktet, økonomisk politikk og hans politiske holdninger ellers. Det er en ærlig sak.

Men en politisk leder skal ikke bare dømmes på grunnlag av det han eller hun forfekter. Skal vi ikke også legge vekt på politikerens oppførsel og væremåte? Har vi ikke lov til å vente noe ekstra av dem som blir betrodd de viktigste tillitsverv, enten det er som statsminister eller president?

Avtroppende president Donald Trump spilte golf lørdag da nyheten kom om at motstanderen Joe Biden hadde sikret seg nok valgmenn til å vinne presidentvalget. Foto: Reuters / NTB

Hvordan kan det da ha seg at Tomas Moltu som den kristensjel han er, åpenbart ser gjennom fingrene med en president – ja, hele nasjonens president – som gjennom valgkampen stadig snakket nedsettende og direkte skamløst om sin rival? Han kalte ham endatil «forbryter» og en «kriminell» som aldri burde ha fått lov til å stille som presidentkandidat!

Har Moltu heller ikke lagt vekt på alt sprøytet han for eksempel brakte til torgs om koronaviruset? Andre kritikere har slått ned på en ufattelig mengde løgner han lirer av seg.

Kan virkelig en seriøs norsk politiker bagatellisere en slik uverdig oppførsel?

Tidligere skolebyråd Tomas Moltu «sto frem» som Trump-tilhenger, men har møtt motbør. Foto: Alice Bratshaug

Og hva skal vi så si om Trumps pinlige opptreden etter valget? Ubegrunnede påstander om valgfusk og uviljen mot å akseptere nederlaget, minner mest om desperate despoter som er ved veis ende på helt andre kontinenter.

Legger ikke Tomas Moltu vekt på dette heller?

«De som ønsker å løfte frem moral i USA, har god grunn til å stemme Trump», skrev Moltu. Det er dristige ord – ja, nesten like dristige som dem skribenten valgte som innledning på artikkelen: «Forrige gang valgte USA Trump i et oppgjør med selvopptatte korrupte politikere».

Selvopptatte og korrupte? Det er en påstand i velkjent demagogisk stil. Og den kler i hvert fall ikke en politiker som ønsker å representere en bevegelse som kaller seg Partiet De Kristne.

Innsenderen, Olav Garvik, er tidligere journalist i Bergens Tidende.