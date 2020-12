Et, drikk og ver glad

Enno ti dagar til eg kan kasta alle fortøyningar. Til eg skal eta alle småkaker og all fårerull som ingen andre orkar. Til eg kan leggja meg med klump i halsen og stå opp med ei lita tåre i augnekroken tre dagar på rad. Tre dagar som står og lyser i kalendaren. Dei står og skin for seg sjølve og for oss som har fortent det. For meg som har fortent det.

Berre ti dagar att av dugnaden. Av mobilisering for konge og fedreland. For statsminister og finansminister og statsforvaltaren i Vestland og alle ordførarar i kongeriket. Vi har karantert oss og isolert oss og berre sunge julesangar i kohortdusjen.

For første gong sidan Ålesund brann har eg ikkje sunge jula inn på Vestlandets einaste korøving med danske og islandske og kvenske sangar og salmar på repertoaret. Koret og solistinden er forstumma. Eg har forsaka sildebord og ostebord, utan kompensasjon og erstatning frå Abid Raja. Eg har gjort mitt for å berga statsbudsjettet.

Eg har gjort mitt for å redda jula for det norske folk.

Etterjulsjula kan enda i ein ny dugnad. Endå ein dugnad. Juletrefestar er avlyste. Nyårsfeiring er suspekt. Ingen tollfrie kvotar i sikte. Eitt år til neste jul. Berre tre dagars frislepp. Berre ti dagars nedteljing.

Eg skal sky ungdomar og utlendingar. Eg skal berre pleia omgang med innfødde pensjonistar som skyr ungdomar og utlendingar. Alle utelys og innelys skal vera tente dag og natt.

Følelsen’ skal få slit’ i mæ’ når julafta endeleg openberrar seg. Fordi det er sunt for blodomlaupet og sikkert er førebyggjande mot Covid-19. Fordi eg vil flytta inn i julebobla, og forbli der så lenge eg får lov av Erna. Fordi Deilig er jorden, fordi slekt skal følge skekters gang. Og fordi tider skal henrulle.

Eg skal eta og drikka og vera sentimental i tre dagar til ende. Fordi det blir jul allikevel.