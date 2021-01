La oss få Bergen som adresse!

Enkelte tror jeg bor i Danmark når jeg oppgir adressen min.

Nyborg er en del av Bergen. Det bør gjenspeile seg i postadressen, mener Thea Økland. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

Thea Økland Nyborg, Bergen

Vi som bor i Bergen, føler oss som bergensere i mye og mangt. Byen er Bergen og laget er Brann.

Men ikke alle vet at jeg bor i Bergen når postnummeret er 5132 Nyborg. Ja, sågar har jeg fått spørsmål om jeg bor i Danmark. Som kjent er det Nyborg der også. Så jeg har lurt lenge på dette med postnumre i Bergen kommune.

Undres på hvorfor postnummer er knyttet opp til stedsnavn i bydelene, som Nyborg, Flaktveit, Laksevåg etc. Det forteller ikke utenforstående at disse poststedene er i Bergen. Det får meg til å føle meg som mindre bergenser selv om jeg er en innflyttet en. Det er lett å bli patriot i Bergen. Det henger i luften.

Fakta Poststeder i Bergen Arnatveit

Bergen

Bjørndalstræ

Blomsterdalen

Breistein

Bønes

Eidsvågneset

Eidsvåg i Åsane

Espeland

Fana

Flaktveit

Fyllingsdalen

Garnes

Godvik

Haukeland

Hjellestad

Hordvik

Hylkje

Indre Arna

Kalandseidet

Kokstad

Laksevåg

Loddefjord

Mathopen

Mjølkeråen

Morvik

Nesttun

Nyborg

Olsvik

Paradis

Rådal

Salhus

Sandsli

Straumsgrend

Søreidgrend

Tertnes

Trengereid

Ulset

Ytre Arna

Øvre Ervik Kilde: Erik Bolstad (leksikonredaktør, geodata-ekspert) Les mer

Kun områder i sentrumsnære omgivelser har Bergen som poststed. Vi kjenner vel alle til den sjarmerende barnestemmen i Norge rundt som oppgir poststedet 5020 Bergen. Så hvorfor kan ikke alle postnumre i Bergen kommune ha bynavnet i stedet for stedsnavn i bydelene?

Er det kanskje den gamle kommuneinndelingen som henger igjen? Både Åsane, Fana, Arna og Laksevåg var egne kommuner i sin tid. Men kommunesammenslåingen nærmer seg snart 50 år siden.

Thea Økland bor i Bergen, men poststedet hennes er Nyborg. Foto: Privat

Posten har vært i omorganisering i mange år nå, og de fleste tradisjonelle postkontor er lagt ned og byttet ut med post i butikk. Det eneste tilnærmet tradisjonelle postkontoret som er igjen, ligger i Bergen sentrum. Det ligger ikke lenger postkontor på Nyborg, men like fullt heter det 5132 Nyborg og ikke 5132 Bergen.

Tidligere hadde gateadresser på Landås postnummer 5030 Landås. Nå har samme adressene 5096 Bergen. Så det går an å endre.

Ser vi over fjellet, har Oslo et annet system.

Der forteller adressen at gatenavnet er i Oslo og ikke på Bøler, Bygdøy, Hovseter etc. Oslo har også firesifrede postnumre og forteller utenforstående at gateadressen er i Oslo kommune.

Så gi meg en B for poststeder i Bergen også. Vil gjerne fortelle omverden at jeg bor i Bergen.