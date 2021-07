Bergenserne er ulike som to dråper vann

I en ustoppelig strøm av nynormalitet kommer hode etter hode ut i lyset.

Bergensnormalen av høsten 2021 er en forsamling så variert som bare normale mennesker kan være, skriver Ellen Viste. Foto: Frida Annette Helseth Strømme

Ellen Viste Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

En solstrime følger den oransje vognen nedover Kaigaten mot Telegrafen. Idet vognen stopper, treffer lyset perrongen. Dørene glir til side, og ut presses den nye normalen.

Først kommer han som aldri har hatt mindre å rekke. Sekundet etter, hun som savner å skjule ansiktet bak et munnbind, før han med brillene som alltid dugget og han som endelig kan puste fritt. I en ustoppelig strøm av nynormalitet kommer hode etter hode ut i lyset.

Det er han som er slått konkurs, og han som har fått tilbake jobben, hun som har fått en ny, og hun som aldri har hatt noen jobb. Det er hun som aldri har vært mer alene og han som har delt kontorpult med tre barn. Han som aldri gikk på konsert, men vil gjøre det nå.

Hun som har vennet seg til ikke å kjøpe billett. Han som har glemt det og troskyldig haster videre. Han som fortsatt spriter handleposene, og han som aldri har kjent det klø i halsen. Han som aldri mer skal fly, og hun som har billett til Barcelona og et land hun ikke visste fantes. Hun som priser seg over at alt igjen er som før.

Han som vet at ingenting kan bli det, ikke bør bli det, ikke kan tillates å bli det. Han som heller ikke nå vil besøke faren sin, han som har smurt kneipp med fårepølse, og han som håper det er tacosuppe i kantinen. Kropper dytter, skumper og presses mot hverandre, hun som elsker dette trykket, og han som synes det er skummelt. Hun som har kjøpt tredemølle. Han som har fått tre kontorstoler som ikke fungerer.

Han som har en paraply under armen fordi det alltid regner i denne byen, om ikke i dag, så hvem vet når? Tre tenåringer henger over hverandre og en telefon. De er i veien, men eier både veien og verden; de er den fremtiden alle må vike for. En mann løfter et lommetørkle nesten opp til nesen, og en kvinne tar en tyggis ut av munnen.

Ellen Viste har skrevet vinnerteksten i BTs skrivekonkurranse «Den nye normalen». Foto: Bjørn Damsgård

Den nye normalen siver ut i byen, ikke i går, ikke i dag, men en gang i august eller november. Fra perrongen sprer den seg mot duene ved Smålungeren, over Torgallmenningen mot Nordnes, mot Vaskerelven, mot skoler, butikker og mot sjøen.

Bergensnormalen av høsten 2021 er ingen gjennomsnittsverdi, ikke et enkelt punkt på en kurve, men hele kurven. Her er ingen Ola Nordmann eller Kari, men en forsamling så variert som bare normale mennesker kan være. De skal ta hverdagen tilbake, hun som hater mandager og han som heller ikke nå blir invitert på fest.

En dråpe treffer hodet til måken på Christian Michelsens hode. Fra pidestallen ser de begge tjue meter ned på Festplassen, der pest skal fortrenges av fest. Å planlegge er mulig og forventet, nå når mer er lov, og alt kan skje.

Den neste dråpen treffer den blå steinen, der normalkvinnen møter normalmannen med et nølende «hei». Hun vet ikke om de lenger deler samme normal, om han helst vil håndhilse, klemme eller holde smittesikker avstand. De er befridd fra regler i stadig endring, men må gjenfinne en kutyme de ikke vet om lenger gjelder.

En dråpe til. Nye dråper. De smeller mot brostein og fyller glipene mellom dem, renner mot bekkalokk og spretter ned Johanneskirkebakketrappen, flere, fortere og tyngre, et spylregn over dem som løper og over ham som har paraply og kan fortsette å gå.

Bergenserne er ulike som to dråper vann, som hele regnet av vann, og den nye normalen er å akseptere nettopp det. Det eneste de alle deler denne dagen, er at det som faller over dem, er vått.

Flere bidrag fra BTs skrivekonkurranse blir publisert i løpet av sommeren.