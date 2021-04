Derfor bør byrådet i Bergen regulere leieprisene i byen

Gjør som Berlin.

«Koronapandemien har vist svakhetene med et uregulert utleiemarked», skriver innsenderen. Flyfoto av Bergen sentrum. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Andreas Madsen Berg Bystyrerepresentant, SV

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mye tyder på at det uregulerte boligmarkedet i Norge viser seg som et dysfunksjonelt marked. Et marked som tjener interessene til boligeiere og utleiere, istedenfor å effektivt gi befolkningen tilgang på bolig til en fornuftig pris.

Fra 2012 har gjennomsnittlig leie av en treroms leilighet i Bergen økt med cirka 3000 kroner, det er litt under 40 prosent. I samme tidsrom har medianinntekten bare økt med rundt 25 prosent.

Liknende utvikling ser en i andre deler av landet.

I norske storbyer er leiemarkedet preget av flere elementer av at markedet ikke fungerer. Før pandemien så vi, til tross for god inntjening i utleiemarkedet og høy etterspørsel etter boliger, at det ikke fører til nødvendige investeringer i nye leieboliger. Og at boligkvaliteten på eksisterende boliger ikke vedlikeholdes.

Tvert imot ser vi at mange, gjerne studenter og personer med lav inntekt, bor i forfalne leiligheter med stort behov for kritisk vedlikehold. Instagram-kampanjen «Min drittleilighet» er et godt eksempel på dette problemet.

Andreas Madsen Berg er bystyrerepresentant for SV. Foto: Privat

Koronapandemien har vist svakhetene med et uregulert utleiemarked. Nedstengingen av landet og permitteringer har redusert inntektene til noen av Norges dårligst betalte, i stor grad personer som er prisgitt leiemarkedet uten mulighet til å få et boliglån.

I et velfungerende marked skulle en forventet at en nedgang i inntektene til store kundegrupper hadde ført til reduksjon i priser, meni stedet ser vi at store utleiere lar leiligheter står tomme mens de venter på at etterspørselen skal gå opp og heller hever statsstøtte.

Les også De færreste er ute etter å flå leietakere

På den andre siden har etablerte boligeiere fått reduksjon i faste utgifter på grunn av lavere boliglånsrente. Det er et samfunnsproblem at vi ikke har den samme muligheten til å regulere utleiemarkedet ut ifra svingningene i økonomien som vi har til å regulere eiermarkedet.

En regulering av leiepriser vil også potensielt begrense trykket på eiermarkedet, da lavere marginer på utleie potensielt vil føre til mindre etterspørsel etter sekundærboliger.

Regulerte leiemarkeder har gjennom historien vært kontroversielt og gitt både ønskede og uønskede effekter. I et forsøk på å begrense eller eliminere de uønskede effektene har Berlin innført et omfattende system for prising av private leieboliger.

I Berlin har en ny lov gjort at mange har fått redusert husleien. Foto: Fabian Sommer / TT NYHETSBYRÅN

Les også Et hjem for oss, et hjem for deg?

De siste ti årene har leieprisene nesten doblet seg i Berlin, men etter 23. februar 2020 har den såkalte loven «Mietendeckel» gjort at leietakere i store deler av Berlin har fått redusert husleie til et nivå som gjør det mulig for vanlige mennesker å bo i byen.

Nå er det på tide at Bergen følger etter og setter menneskene som bor i byen i fokus. Leiemarkedet er under sterkt press. Derfor trenger vi å lete i verktøykassen for å styrke norsk boligpolitikk.

Ett forslag er å utrede en regulering av utleiepriser i Bergen i tråd med tiltakene innført i Berlin, samtidig som vi gir insentiver for å øke utbyggingen av boliger. Nå håper jeg de andre partiene i Bergen bystyre vil være med på å finne gode løsninger for byen vår.

Kjør debatt!