Helikopterbase til besvær

Man kunne nesten grine av planene.

Luftambulansens base må flytte fra Grønneviksøren, nederst til venstre, til området rundt den nye Hovedbrannstasjonen på andre siden av Store Lungegårdsvannet. Grafikk: Marit Hommedal, NTB / BT

Olav Garvik Møllendal

Det er grunn til å tro at sykehussjefen på Haukeland, Eivind Hansen, for tiden er en smule fortørnet over Bergen kommunes standhaftighet.

Helikopterbasen på Grønneviksøren må vekk. Den harmonerer ikke med vedtatte reguleringsplaner for området, hvor det skal gis plass til barnehage, opptil 400 boliger, parkanlegg og ballbinger med mye mer i løpet av noen få år.

Kommunen ser ut til å arbeide energisk for at boligbyggingen skal komme i gang jo før jo heller. Barnehagen skal være klar til bruk om to år og boliger innflyttingsklare i 2024. I et slikt miljø går det selvsagt ikke an å leve med et konstant støynivå nær sagt døgnet rundt.

Som om ikke det er nok, ligger det i kortene at nye og større ambulansehelikoptre er i anmarsj, og dessuten nye redningshelikoptre.

Luftambulansebasen på Grønneviksøren i Bergen sentrum må flytte, og byrådet vil flytte den til andre siden av Store Lungegårdsvannet. Det vil ødelegge en parkidyll der, skriver Olav Garvik. Foto: Leif Gullstein (arkiv)

Denne utrivelige situasjonen har Hansen selvsagt vært forberedt på lenge. Allerede da helikopterbasen ble etablert i 2002, var det en forutsetning at den på sikt måtte finne seg ny landingsplass. Kommunen hadde høsten 2017 svaret klart: I kommunedelplan for Store Lungegårdsvann, nordre del, heter det at basen kan etableres i tilknytning til brannstasjonen, nærmere bestemt nær strandkanten der den sjarmerende Nonnekloppen er i dag.

På møtet i byrådet 8. april ble kommunens forslag enda en gang opprettholdt. Men Eivind Hansen og Helse Bergen har gode kort på hånden: Det øremerkede området er trangt og lite hensiktsmessig, og kjøretiden til Haukeland og Haraldsplass blir for lang når det står om liv og ambulansebilene må frem hurtigst mulig. Da gjelder det å klore seg fast der man er i dag.

Dette er på alle måter en lei situasjon – og et varslet krisescenario. Uansett hva man til slutt bestemmer seg for vil ingen bli fornøyd, rett og slett fordi det ikke finnes noen fullgod løsning. Sykehusene er selvsagt avhengig av at pasienter når hurtig frem til operasjonsbordet, og beboerne rundt Store Lungegårdsvann vil på sin side helst ikke plages av den evinnelige helikopterstøyen. I konsesjonsvilkårene er det gitt tillatelse til 2600 landinger og avganger i året. Det er i gjennomsnitt syv ganger i døgnet!

Når jeg rusler i området rundt Nonnekloppen, slår det meg at det gryende parkmiljøet mellom den vesle broen og den gigantiske Nygårdsbroen vil bli temmelig ødelagt hvis det skal anlegges helikopterbase der – for det er på vestsiden av Nonnekloppen basen er tenkt. Man kunne nesten grine! Mye av den idyllen vi så smått har vennet oss til, vil bli en saga blott.

Og i tillegg vil jeg tro at Amalie Skram videregående skole kan få det ganske så forstyrrende med helikopterdur rett utenfor undervisningsrommene.

Nei, det er ikke mulig å gjøre alle til lags. Mens vi venter på den ultimate løsningen, vil jeg tippe at det likevel ender med at helikopterbasen blir flyttet, og at det innebærer ytterligere utfylling av stein i vannet for at de svære fuglene skal få lette og lande. Den ene ulempen drar den andre med seg.

Innsenderen arbeidet i BTs redaksjon, blant annet som politisk journalist, inntil han gikk av med pensjon i 2009. Han var politisk aktiv i Venstre i 1960-årene.