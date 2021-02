Skvaldring og vås i NRK

NRKs program Opptur er litt av en nedtur.

Årsaken til at radioprogrammet Opptur fortsatt er på luften, må være at ledelsen i NRK sover lenge i helgene, mener innsenderen. Foto: Erik Johansen / NTB

Odd Gunnar Nordengen Hamar

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Litt over klokken syv gikk morgenfriske Henrik ut for å lufte hunden. Han bor i Lofoten. Bare minutter senere var Bente i Arendal ute i stallen, og Petter i Steinkjer satte på kaffetrakteren.

Og ikke nok med det: Olaug i Kongsvinger er pinadø – tross tiden på døgnet – allerede i gang med søndagsmiddagen.

Dette er knapt til å tro.

Programlederne i NRK Radio sitt studio i Bergen er da også nær ved å tisse på seg av undring, glede og høylytt begeistring over sms-meldingene som visstnok i voldsomme mengder strømmer inn.

«Dette er Norge. Tenk at dette skjer akkurat nå, i landet vårt ... Er det ikke morsomt, dere?» Morsomt for hvem?

Programmet Opptur, to timer hver lørdag og søndag morgen, skulle erstatte det svært populære Friluftmagasinet og Naturens Verden. Programmene skal videreføres i ny form, skrøt NRK i sin egenreklame for et par år siden. Det skulle gi kunnskap og inspirasjon til å få folk ut.

Wow! Makan til villedende selvskryt. Makan til nedtur.

NRKs radioprogram Opptur inspirerer neppe mange til å komme seg ut på tur, mener innsenderen. Foto: Shutterstock

Det var trolig et fåtall som smurte nistepakke og kokte kakao etter å ha hørt Yngvar Andersen (såkalt treningskjendis), sammen med sin kone, uhemmet skryte av sin nye bok om noe så stupid som å kaste ting de ikke trenger.

Få løp nok også ut i skogen etter et innslag om baking, hvor reporteren sier: «Lyden du hører nå, er egg som blir kakket i to.»

Hvilken radio-opplevelse!

Pågangen etter «å komme seg ut» (ref. NRKs egenreklame) økte nok heller ikke vesentlig etter innslaget om folks frykt for øksemordere og bjørn(!).

Radioprogrammet Opptur er så til de grader elendig, at det trolig mangler sidestykke. Det er så langt fra Friluftsmagasinet/Naturens verden som det er mulig å komme.

Med mer enn 45 års erfaring som journalist, er jeg kvalifisert til å skrive at Opptur er et skvaldreprogram, fullstendig uten respekt for dem som måtte høre på. Og i det øyeblikk en journalist/formidler, mister denne respekten, bør han eller hun finne seg noe annet å gjøre.

To lange radiotimer er basert på at folk skal sende inn sms om at de drikker kaffe, lager fromasj-pudding, eller synes det er for kaldt ute til å gå på ski. Noen melder også at de ikke har stått opp. Ai, ai, så morsomt.

Opptur skriker etter regi. Det skriker etter substans.

Les også Kritiserer NRKs Debatten: «Det er lov å si nei til folk som nører opp under farlige holdninger»

Programlederne Anne Marie Kvassheim, Asle Hella, Stian Sjursen Takle og Helene Vassbotn Lervik er knapt forberedt før sending. Det virker som de egentlig gir litt blaffen. De gjennomfører (såkalte) intervjuer på en så elendig måte at jeg føler med dem som blir ofre. Jeg blir direkte flau, på standens vegne.

Men alt er gøy for disse programlederne. Og de elsker å spille musikk; gjerne to plater i slengen. Da går jo tiden ... Artistene har alle pustebesvær, og som radiolytter hører jeg den samme musikken flere ganger i løpet av dagen.

«To lange radiotimer er basert på at folk skal sende inn SMS om at de drikker kaffe, lager fromasj-pudding, eller synes det er for kaldt ute til å gå på ski», skriver innsenderen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Været er også viktig. Og konkurransen, ikke minst den. Vinnersekken er smekkfull! Hui, hvor det går. Et eksempel på reporternes fullstendige mangel på forberedelse og respekt for lytterne, henter jeg fra innslaget om hvorfor det gikk så lang tid før Helge Ingstad fikk et fjell oppkalt etter seg.

Sitat: « ... det tar tid å kalle opp naturting i USA».

Programlederen gadd ikke korrigere sin egen pissprat. Hun var mer opptatt av neste musikkinnslag.

Årsaken til at dette skvalderet fortsatt er på luften, må være at ledelsen i NRK sover lenge. Både lørdag og søndag. I samme øyeblikk jeg avslutter dette innlegget, melder Opptur at Lars i Innherad er ferdig med fjøsstellet.

Det var akkurat den meldingen jeg lengtet etter. Og trengte. Takk, Opptur.

NRK svarer: En Opptur for lytterne

Jeg vil takke Odd Gunnar Nordengen for et stort engasjement, og berømme en kvass og gnistrende penn.

Opptur, som du mener er et skvaldreprogram uten respekt for lytteren, samler over 570.000 lyttere hver helg. Nesten halvparten av dem som har radioen på en lørdag eller søndag morgen, hører på Opptur.

Det direktesendte morgenprogrammet har kontakt med lyttere over hele landet, oppfordrer til turglede og oppdaterer på vær og nyheter. Samtidig byr våre programledere på godt selskap og musikk, og vi ønsker at lytterne skal dele følelsen av å starte dagen sammen.

Denne miksen er både planlagt og godt forberedt av dyktige journalister. Det å sende direkte gir oss også mulighet til å oppdatere lytteren øyeblikkelig når det skjer noe viktig. Det er vesentlig for NRK P1, og viktig for publikum.

Flere setter pris på NRK P1 i helgene nå enn før, svarer kanalsjef Bjørn Tore Grøtte. Foto: Martin Johan Eggan/NRK

Tilbakemeldingene fra lytterne, og bruken av programmet, er for meg en opptur. De viser at flere setter pris på NRK P1 i helgene nå enn før. Redaksjonen opplever også at publikumskontakten er umiddelbar og voksende.

Endringer i programtilbudet på NRK P1 gjøres etter grundige analyser, i tett dialog med publikum og i takt med medieutviklingen. NRK P1 skal være oppdatert og relevant for dem som er voksne nå, derfor er vi alltid i utvikling.

Vi må likevel erkjenne at vi ikke kan begeistre alle samtidig med NRK P1. Derfor har vi i NRK flere kanaler, med ulike oppdrag. Noen av friluftsreportasjene du savner, finner du i programmet «God helg» på søsterkanalen vår, NRK P1+. Dersom det ikke faller i smak, så kan Verdibørsen på NRK P2 være et godt lørdagsalternativ, før de presenterer «Helgemorgen» med aktualiteter og nyheter.

Der hvor NRK P1 tidligere var alene om å løse allmennkringkasteroppdraget for voksne på lyd, har vi nå mange kanaler som deler på jobben. I tillegg har vi en rekke gode podkaster med kvalitetsjournalistikk, underholdning og godt selskap. Alt dette finner du på radio.nrk.no.

Der håper jeg også at en journalist med 45 års erfaring kan finne noe å høre på, mens du kvesser pennen. Vi høres!

Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef for NRK P1