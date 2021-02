Hei. Jeg heter Tina, og jeg vil ikke ha barn.

Når folk får høre at jeg, en kvinne på 39, ikke har barn, ser de på meg som om jeg lever et halvt liv.

«Noen av grunnene til at jeg ikke vil ha barn, er kanskje overflatiske, men heller overflatiske grunner til ikke å få, enn overflatiske grunner til å få», mener Tina Helen Brok. Foto: Privat

Tina Helen Brok Blogger og bueskytter

Det er ikke synd på meg. For meg er barnløshet et bevisst og høyst personlig valg, og jeg har tatt det rette.

Likevel tror mange at de har rett til å uttale seg om noe som ikke angår dem. Vi frivillig barnløse blir fritt vilt:

«Du kommer til å angre.»

«Du kommer til å bli ensom.»

«Du er en egoist.»

«Det er jo det beste man kan oppleve i livet.»

«Ingen kommer til å ta vare på deg når du blir gammel.»

«Bare vent til du blir eldre».

Det er faktisk ikke alle som synes at det å få et barn er det mest fantastiske i verden; eller den største suksessen du kan oppleve i livet. For noen er det en suksess å bare komme seg ut av sengen om morgenen, å få lønnsforhøyelse eller, som meg, ha et fantastisk nettverk. Hadde jeg mistet anledningen til å gjøre de tingene som er viktige for meg, er jeg overbevist om at jeg ville blitt en bitter og dårlig mor.

«Det er faktisk ikke alle som synes at det å få barn er den største suksessen du kan oppleve i livet», skriver Tina Helen Brok. Illustrasjon: NTB scanpix / Shutterstock

Har man ikke barn, opplever man liksom å ikke helt og holdent bli ansett som voksen eller som et fullverdig medlem av fellesskapet. Noen ser ned på oss, andre synes synd på oss.

Men jeg kommer aldeles ikke til å angre. Det er ikke slik at eggstokkene til alle kvinner begynner å dirre så fort de kommer i nærheten av et barn, eller en kjekk mann, for den saks skyld. Jeg er altfor glad i min egen frihet, alenetid og selvstendighet til at jeg ønsker å ofre det for et barn; og jeg er glad for at jeg har den selvinnsikten og derfor velger barn bort i stedet for å ende opp som en mor som aldri er til stede.

For noen av oss er det rett og slett fornuftig å erkjenne at vi er uvillige til å sette egne behov til side for et barn.

For meg virker det som om mange barnefamilier er preget av stress, forpliktelser og ensformighet. Tanken på dette byr meg rett og slett imot.

Det er selvsagt mange som trives med denne tilværelsen, men jeg føler jeg hadde mistet meg selv i en slik livssituasjon. Jeg har heller ikke noe videre lyst til å miste nattesøvnen, vinke farvel til økonomien eller risikere å ødelegge kroppen, for å nevne noe.

Det er meget mulig at noen av mine grunner til ikke å få barn, er overflatiske, men heller overflatiske grunner til ikke å få, enn overflatiske grunner til å få.

Nå er det slik at de aller fleste av mine venner har barn, og de gjør en formidabel jobb. De gir meg troen på at den neste generasjonen kan bli oppdratt til å ikke gi folk som meg pes for personlige valg.

Men det finnes de som anser seg selv som opphøyde vesener fordi de har den «hellige» statusen som foreldre. De klorer til seg ekstraordinære rettigheter i det åpne samfunn, som fører til at vi barnløse må hoppe ut i grøften hver gang de kommer trillende med sin forgylte bæsjemaskin.

«Tanken på familielivet med stress, forpliktelser og ensformighet byr meg imot», skriver Tina Helen Brok. Illustrasjon: Shutterstock

Disse menneskene som har frekkheten til å komme med alle disse forulempende kommentarene, som tillater seg selv å spørre meg bebreidende: «Hvorfor har du ikke barn?» Det blikket jeg får, når dere hører at en kvinne på 39 (!) ikke har barn. Et blikk fylt av sympati og sorg, som om det skulle være noe galt med meg, eller at jeg er på randen til evig fortapelse. Som om jeg lever et halvt liv ...

Det er dere jeg snakker til!

«Jeg er Pippis onde tvilling med bil og bue», skriver Tina Helen Brok, her i aksjon med buen. Foto: Privat

Nå skal dere høre her!:

Jeg kan legge meg når jeg vil, og stå opp akkurat når det passer meg. Jeg kan sove heeeeele natten uten å bli vekket. Om jeg vil være ute og aktiv hele dagen, eller sløse bort helgen på sofa og Netflix, kan jeg fint gjøre dette uten ungemas.

Jeg kan forlate leiligheten til enhver tid, uten å tenke på å måtte drasse med meg barn og halve hjemmet til slitne besteforeldre, eller venner som brått slutter å ta telefonen fordi de vet hva jeg vil.

Jeg har hobbyer og interesser jeg kan bedrive til alle døgnets tider, uten forstyrrelser. Jeg eier min egen leilighet, jeg har gjeldfri bil og et møblert hjem; og jeg har fikset alt på egen hånd. Jeg har en fantastisk familie som alltid har vært der, og en gruppe venner som har bevist sin lojalitet på måter jeg ikke trodde var mulig. Mitt liv er helt, og fylt med masse glede.

Jeg er en badass med rødt hår og fregner. Jeg er Pippis onde tvilling med pil og bue. Jeg bruker solbriller etter skumring og går ute med vått hår på vinteren. Jeg har lego i joggeskoene, og jeg sykler uten hjelm!

Hei. Jeg heter Tina, og jeg vil ikke ha barn!