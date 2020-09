Når ektefellen forsvinn i skodda

Det er uverdig at eldre må stella sin demente ektefelle så lenge at dei sjølve vert sjuke.

Vi skal ikkje godta at landet manglar sjukeheimsplassar til demente som utan tvil treng omsorg og stell av faglært personale, skriv Kåre Unneland (94). Foto: Eskil Ehrensvärd

Debattinnlegg

Kåre Unneland Indre Arna

Vi har vel alle før eller seinare vortne kjende med nokon som langsamt forsvinn inn i skodda som dement. Det er ofte pårørande eller ektefellen som tek den sjølvpålagde oppgåva å prøva hjelpa den demente i kvardagen.

Sjølv er eg ein eldre mann, og eg kjenner mange på min alder i denne situasjonen.

Å oppleva at ektefellen langsamt forlèt denne verda, er ei ustoppeleg sorg. Den praktiske og ikkje minst den emosjonelle påkjenninga med å ta vare på ein dement, er ukjent for dei fleste av oss. Du må til dømes vera døgnvakt, sjukepleiar og besøksven 24 timar i døgnet.

Kvar dag må du gjerne høyra på prat og påstandar utan fornuft eller meining. Nokre har varierande humør, som kan veksla mellom harme og gråt. Tilstanden er ofte sterkt varierande, og ei konstant påkjenning for den pårørande.

Det er oftast eldre folk som vert demente, og dermed er også den pårørande eit eldre menneske. Mange i den alderen har sjølv sjukdomar å plagast med, og nervane vert etter kvart tynnslitne av klagene frå den demente.

Vårt helsevesen hjelper til med avlastning på sjukeheim i periodar for den demente, slik at ektefellen kan prøva å få kvila ut ei stund. Det er likevel slik at det stadig er for lite plass på sjukeheimane, og mange burde fått fast plass for lang tid sidan.

Dette problemet er ikkje nytt, og våre styresmakter burde ha bygd ut våre helseheimar i langt større tempo enn i dag.

Vi skal ikkje godta at landet manglar sjukeheimsplassar til demente som utan tvil treng omsorg og stell av faglært personale. Det er uverdig at den enkelte skal streva med ein sjuk dement ektefelle så lenge, at ein sjølv vert sjuk.

Vi må kunna forlanga nye sjukeheimar som kan hjelpa dei som treng det.