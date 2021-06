Ungdommene på sparkesykkel truet meg med juling

Hvem er fortauet til for?

Det er de som kommer bakfra, som har oversikten og må avpasse situasjonen, ikke oss gående, skriver Olav Reikerås. Foto: Privat

Olav Reikerås Bergen

I BT 1. juni skriver Anne-Margrethe Konow Lund at hun fikk klar beskjed fra en gruppe syklister om å holde til siden på fortauet, for de skulle frem. Er dette et enkelttilfelle? Nei, jeg opplevde akkurat det samme fra to ungdommer på elsparkesykkel

Jeg gikk i fred og ro forbi Alrek Helseklynge da en ungdom på elsparkesykkel sneiet borti meg bakfra. Han stanset og var sint fordi jeg ikke hadde holdt godt til siden på fortauet. Da jeg skulle svare, kom venninnen opp med sin elsparkesykkel, og han ba henne ta mobilen for å filme meg idet jeg svarte.

Jeg svarte at vi som går på fortauet ikke kan vite hva som kommer bakfra. Det er de som kommer bakfra, som har oversikten og må avpasse situasjonen. Og fortauet er til for gående; ikke for syklister.

Svaret var ikke slik de hadde ventet, og de stakk mobilen i lommen. Deretter sa de at de hadde all rett til å bruke fortauet til elsparkesykkel, at de skulle huske meg og slå inn trynet på meg.

Slik har det altså blitt! Fortauet er til for syklister av alle slag. Og dersom vi lar oss provosere som gående, så skal det filmes og legges ut for allmennheten.

Hvordan har det blitt slik? Vi har et byråd som fremhever syklister for enhver pris. Det er også lagt til rette for elsparkesykler. Men Bergen er trang og kronglete med smale og svingete veier. Det gjør at syklister bruker fortauet for alt det er verdt.

Da blir spørsmålet hvor gående skal ta veien. Det gjelder særlig de eldre som ikke raskt nok kan hoppe unna en syklist i stor fart på fortauet. Har et ungdommelig byråd som prioriterer syklistene tenkt på det?