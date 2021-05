Historieløst og uten bærekraft fra SV

Det er grunn til bekymring for skolen som en viktig arena for formidling av felles norske verdier.

SV programfestet på sitt landsmøte at de vil innføre et felles, mangfoldig og sekulært religions- og livssynsfag i skolen. Foto: SV

Joel Ystebø Bystyrerepresentant Bergen KrF, 3. kandidat for Hordaland KrF og sentralstyremedlem i KrFU

Det er mye som står på spill i kommende stortingsvalg. Noe av det første en eventuell ny mørkerødgrønn regjering vil kunne innføre, er et nytt religionsfag i skolen. Det har i alle fall SV programfestet på sitt landsmøte denne våren. I punktet som omtaler dette faget står det at de vil innføre «et felles, mangfoldig og sekulært religions- og livssynsfag i skolen».

Legger man til grunn at dette forslaget betyr at man ønsker å gjøre andelen kristendom i religionsfaget mindre, er det både historieløst og lite bærekraftig.

Det er historieløst fordi man med dette går bort ifra den fremhevelsen av kristendommen som har vært i religionsfaget til alle tider, nettopp på grunn av den sentrale rollen den kristne tro har spilt i utformingen av Norge anno 2021, men også på grunn av den kristne tro og kirkes sentrale rolle i landet vårt i dag. Det gjenspeiles i de røde dagene i kalenderen, flagget, gatebildet og våre felles norske verdier.

Joel Ystebø mener vi må videreføre de kristne verdiene som har formet oss som nasjon. Foto: Ole Stian Jørgensen

Hvordan skal vi sikre et bærekraftig velferdssamfunn? Vi må føre en bærekraftig verdipolitikk. Det handler om nettopp å videreføre de verdier som har vært med å forme oss som nasjon, som gjør det fortsatt – verdier som har vært helt sentrale i vår nasjons tilblivelse og bygge videre på disse.

Det er kristne verdier, ikke sekulære verdier. Sistnevnte kan aldri bli mer enn en blek kopi. Å fjerne K-en i KRLE og gjøre andelen kristendom i faget mindre er et stort skritt i feil retning.

SVs formulering om et fag som både er felles, mangfoldig og sekulært høres sikkert fin ut, men den bygger på en utopi som har fått fotfeste i den norske verdidebatten og skoledebatten. Det er idealet om en nøytral skole og et religionsfag som ikke vektlegger ett livssyn sterkere enn de andre, og at dette er mer mangfoldig og inkluderende enn det vi har i dag. En slik argumentasjon har klare svakheter.

Vi må ikke fjerne K-en i KRLE, mener innsenderen. Foto: Stein J. Bjørge / NTB

SVs korte programformulering, med begrepene «sekulært religions- og livssynsfag» er jo nettopp i strid med prinsippet om en nøytral skole, siden et sekulært livssyn langt ifra er nøytralt. Det er grunn til bekymring for skolen som en viktig arena for formidling av kultur, historie og felles norske verdier. Dette står på spill valgdagen 13. september i år.