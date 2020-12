Oppmuntrende bøker om pandemier

Les disse bøkene – lignende pandemier vil helt sikkert komme igjen.

«Dyster lesning, vil noen si – oppmuntrende lesning, vil jeg si», skriver Nils Chr. Stenseth om de tidsaktuelle pandemibøkene skrevet av en infeksjonsspesialist og en jurist. Foto: Åslaug Brynildsen, UiO

Nils Chr. Stenseth Professor i økologi og evolusjon, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I disse pandemitider kommer det stadig bøker om den vanskelige tiden vi lever i – og om tidligere tilsvarende pandemier. Her vil jeg reflektere rundt to av disse – én er publisert av legen og infeksjonsspesialisten Stig S. Frøland og den andre av juristen Hans Petter Graver.

Stig S. Frøland har skrevet boken «Kampen mellom mennesket og mikrobene». Dette er en glimrende bok om de store pandemiene opp gjennom historien. Boken er som en Sareptas krukke av kunnskap. Kort og godt en fantastisk reise gjennom pandemienes historie. Frøland er en stor forteller og god formidler av til dels vanskelig stoff.

Boken spenner over en rekke infeksjonssykdommer og epidemier opp gjennom tidene. Boken inneholder alt fra gode diskusjoner av biologien til de mikrobene som forårsaket hver enkelt av dem, og til diskusjoner av deres økologiske, økonomiske, sosiale og politiske konsekvenser. Samt hvordan epidemiene er reflektert i kunsten.

«En Sareptas krukke av kunnskap», skriver innsenderen om boken «Kampen mellom mennesket og mikrobene» av Stig S. Frøland. Foto: Nils Inge Kruhaug

Boken dekker på en meget balansert måte alle de store pandemiene som pest, kopper, tyfus, kolera, meslinger, gulfeber, syfilis, tuberkulose, lepra, malaria, influensa, hiv/aids, ebola og SARS.

Disse pandemiene er alle dramatiske eksempler på hva som skjer når det oppstår en (sterk) ubalanse i kampen mellom mennesker og mikrober – der menneskene taper og mikrobene vinner. Med ulike behandlingsmetoder opp gjennom historien har vi mennesker mer eller mindre igjen fått overtaket.

Frøland viser på en glimrende måte hvordan moderne biomedisinsk forskning opp gjennom årene har bidratt i kampen mot mikrobene.

Jeg har selv best faglig bakgrunn for å vurdere den delen av boken som handler om pandemiene forårsaket av pestbakterien, den som blant annet forårsaket Svartedauden. Jeg er imponert over hvor godt Frøland dekker forskningslitteraturen, og det er en fryd å se hvordan han setter pestens herjinger inn i et større samfunnspolitisk og historisk perspektiv.

Jeg er rimelig godt kjent med forskningslitteraturen rundt koronapandemien. Også her har Frøland på en god måte fått med det som var kjent før boken gikk i trykken. Det lille som sies om korona er med på å sette boken inn i et meget flott tidsaktuelt perspektiv.

Stig Frøland er en kjempe innen arbeidet rundt infeksjonssykdommer – denne boken demonstrerer dette til det fulle.

Boken fikk meg til å innse at koronapandemien er langt mer enn et folkehelseproblem, skriver innsenderen om «Pandemi og unntakstilstand» av Hans Petter Graver. Foto: Rolf Øhman

Hans Petter Graver, jussprofessor og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, har skrevet boken «Pandemi og unntakstilstand» – en fin og lettlest bok.

Den pågående koronapandemien har påført oss alle store begrensninger med henhold til hva vi kan gjøre. Ikke siden siste verdenskrig har vi hatt tilsvarende begrensninger. De aller fleste av oss godtar dette fordi vi lever i en unntakstilstand.

Men – hvis myndighetene kan innføre den type begrensninger som vi i varierende grad har levd under siden midten av mars i år, kan de kanskje også innføre lignende begrensninger under andre forhold? Det fungerte jo så bra.

Hans Petter Graver diskuterer rettssikkerheten nettopp under unntakstilstander som vi nå opplever. Bokens overordnete tema er hvordan rettslige og politiske institusjoner evner å tilpasse seg koronapandemien.

Boken har en fin gjennomgang av hva som karakteriserer en vestlig rettsstat og tar for seg disse temaene: Hvor robust er den norske rettsstaten, hva er forholdet mellom rettens kontroll med de ulike hastetiltakene bestemt av myndighetene, og hva er rettsstatens kår i Norge.

I bokens fire siste kapitler tar Graver for seg de ulike koronatiltakene som har vært innført av ulike deler av statsapparatet. Gravers konklusjon er at den norske rettsstat i det store og hele har bestått prøven vi ble satt på under koronapandemien. Jeg vil legge til at dette ikke minst er et resultat av Gravers engasjement i samfunnsdebatten – det politiske system lyttet til ham.

Les også Hans Petter Graver: Mener tilliten til byrådet og koronareglene er svekket

Jeg jobber som økolog mye med epidemiologien til pandemier av den type vi nå står overfor – inkludert koronapandemien. Jeg lærte mye av å lese boken. Den fikk meg til å innse at den pandemien vi står midt oppe i, er langt mer enn et folkehelse-, privat- og samfunnsøkonomisk problem.

Det er uklart hvordan julen blir i år. Men en ting er sikkert – det blir ikke de store juleselskap. Da blir det desto mer tid til å lese disse gode og tidsaktuelle bøkene.

Dyster lesning, vil noen si – oppmuntrende lesning, vil jeg si. Takket være biomedisinsk forskning og moderne medisinsk behandling er det vi mennesker som – etter hvert – har fått overtaket over mikrobene. Oppmuntrende lesning er også Graver sin bok. Pandemien har gitt vår rettssikkerhet en test – en test vi har bestått.

Les bøkene – lignende pandemier vil helt sikkert komme igjen.